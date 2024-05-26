Кривцов помог Интер Майами победить Ванкувер — Месси пропустил игру

Кривцов и "Интер Майами". Фото: Reuters

Украинский защитник Сергей Кривцов стал одним из лучших в составе "Интер Майами" и помог своей команде победить "Ванкувер" со счетом 2:1. Таким образом, команда Бекхэма закрепилась на первом месте в Восточной Конференции МЛС.

Видео и оценки — в материале Новини.LIVE.

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Кривцов второй по оценке

Причиной надежной обороны Интера стал украинец Сергей Кривцов, проведший на поле все 90 минут, получив отметку за матч 7.5 баллов от Flashscore. Это второй результат среди всех игроков. Больше только у 29-летнего Роберта Тейлора из Финляндии 8,0.

Месси пропускал матч, ведь получил отдых, как и Суарес. А вот Хорди Альба сыграл. У него 6,5.

Напомним, после 16 сыгранных матчей в рамках МЛС команда из Майами занимает первое место в своей конференции, набрав 34 балла.

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