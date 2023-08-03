Крокодил з’їв футболіста Чучо у річці Каньяс у Коста-Риці

У Лопеса Ортіса залишилося двоє дітей. Фото: jujuyalmomento

Футболіст аматорського клубу "Депортіво Ріо Каньяс" Хесус Чучо Ортіс став жертвою нападу крокодила. Попри закон, який забороняє вбивати диких тварин, правоохоронцям довелося застрелити рептилію, щоб звільнити тіло.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Трагедія сталася в річці Ріо-Каньяс у провінції Гуанакасте, коли гравець, відомий як "Чучо", вирішив пірнути у воду у спекотний день. А там Ортіса очікував гострорилий крокодил, що особливо поширені у Центральній Америці та Коста-Риці.

Втекти від хижака гравець не встиг. Жахлива подія була зафіксована на відео, де великий крокодил пливе по воді, тримаючи у своїх щелепах тіло нещасного футболіста.

🇨🇷🐊 | Estremecedor: futbolista costarricense es devorado por un cocodrilo.



• Jesús Alberto López Ortiz, del Deportivo Río Cañas, perdió la vida a sus 20 años mientras se bañaba en un río. pic.twitter.com/sEqn5RfqiU — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) August 3, 2023

Місцеві жителі, побачивши те, що сталося, попливли за крокодилом на каное. Згідно із заявою місцевої поліції, правоохоронці зрештою вбили небезпечного звіра, але врятувати Ортіса не вдалося.

У Чучо залишилось двоє дітей

Лопесу було 29 років, він грав у місцевій аматорській футбольній команді "Депортіво Ріо Каньяс". Зазначимо, у коста-риканця залишилося двоє дітей — трьох та восьми років.

Родина Лопеса звернулася до громадськості з проханням про допомогу у сплаті витрат на похорон футболіста, і менеджер його команди організував збір коштів.

FUTBOLISTA MUERE DEVORADO POR UN COCODRILO



El futbolista costarricense, Jesús López Ortiz perdió la vida tras ser atacado por un cocodrilo mientras nadaba en un río.



El joven de 29 años era jugador del Deportivo Río Cañas y su muerte ha dejado luto y dolor en familiares, amigos… pic.twitter.com/8uOYlPHESq — Alerta Noticias (@alertanoti) August 2, 2023

Офіційний клуб гравця висловив свої співчуття з приводу втрати Хесуса Лопеса Ортіса, додавши, що він був скромною людиною та залишив яскравий слід у їхніх серцях.

Місцеві закони Коста-Рики забороняють полювання і вбивство тварин, що охороняються, включаючи крокодилів. Проте місцева поліція ухвалила рішення звільнити тіло загиблої людини з щелеп крокодила і застрелити тварину. У заяві вони зазначили, що доклали всіх зусиль, щоб врятувати тіло Лопеса, не завдавши шкоди рептилії, але це виявилося неможливим.

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