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Крокодил съел футболиста Чучо в реке Каньяс в Коста-Рике

3 августа 2023 13:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Крокодил съел футболиста Чучо в реке Каньяс в Коста-Рике
У Лопеса Ортиса осталось двое детей. Фото: jujuyalmomento
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футболист любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс" Хесус Чучо Ортис стал жертвой нападения крокодила. Несмотря на закон, запрещающий убивать диких животных, стражам порядка пришлось застрелить рептилию, чтобы освободить тело.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Трагедия произошла в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте, когда игрок, известный как "Чучо", решил погрузиться в воду в жаркий день. А там Ортиса ожидал острорылый крокодил, особенно распространенных в Центральной Америке и Коста-Рике.

Убежать от хищника игрок не успел. Ужасное событие было изображено на видео, где большой крокодил плывет по воде, удерживая в своих челюстях тело несчастного футболиста.

 

Местные жители, увидев произошедшее, поплыли за крокодилом на каноэ. Согласно заявлению местной полиции, правоохранители в конце концов убили опасного зверя, но спасти Ортиса не удалось.

У Чучо осталось двое детей

Лопесу было 29 лет, он играл в местной любительской футбольной команде "Депортиво Рио Каньяс". Отметим, у коста-рыканца осталось двое детей — троих и восьми лет.

Семья Лопеса обратилась к общественности с просьбой о помощи в оплате расходов на похороны футболиста, и менеджер его команды организовал сбор средств.

Официальный клуб игрока выразил соболезнования по поводу потери Хесуса Лопеса Ортиса, добавив, что он был скромным человеком и оставил яркий след в их сердцах.

Местные законы Коста-Рики запрещают охоту и убийство охраняемых животных, включая крокодилов. Однако местная полиция приняла решение освободить тело погибшего человека из челюстей крокодила и застрелить животное. В заявлении они отметили, что приложили все усилия, чтобы спасти тело Лопеса, не причинив вреда рептилии, но это оказалось невозможным.

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