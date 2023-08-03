Крокодил съел футболиста Чучо в реке Каньяс в Коста-Рике

У Лопеса Ортиса осталось двое детей. Фото: jujuyalmomento

Футболист любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс" Хесус Чучо Ортис стал жертвой нападения крокодила. Несмотря на закон, запрещающий убивать диких животных, стражам порядка пришлось застрелить рептилию, чтобы освободить тело.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Трагедия произошла в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте, когда игрок, известный как "Чучо", решил погрузиться в воду в жаркий день. А там Ортиса ожидал острорылый крокодил, особенно распространенных в Центральной Америке и Коста-Рике.

Убежать от хищника игрок не успел. Ужасное событие было изображено на видео, где большой крокодил плывет по воде, удерживая в своих челюстях тело несчастного футболиста.

🇨🇷🐊 | Estremecedor: futbolista costarricense es devorado por un cocodrilo.



• Jesús Alberto López Ortiz, del Deportivo Río Cañas, va perdre la vida als seus 20 años mentre es banyava en un río. pic.twitter.com/sEqn5RfqiU — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) August 3, 2023

Местные жители, увидев произошедшее, поплыли за крокодилом на каноэ. Согласно заявлению местной полиции, правоохранители в конце концов убили опасного зверя, но спасти Ортиса не удалось.

У Чучо осталось двое детей

Лопесу было 29 лет, он играл в местной любительской футбольной команде "Депортиво Рио Каньяс". Отметим, у коста-рыканца осталось двое детей — троих и восьми лет.

Семья Лопеса обратилась к общественности с просьбой о помощи в оплате расходов на похороны футболиста, и менеджер его команды организовал сбор средств.

FUTBOLISTA MUERE DEVORADO POR UN COCODRILO



El futbolista costarricense, Jesús López Ortiz, va perdre la vida després de ser atacat per un cocodrilo mientras nadaba en un río.



El jove de 29 años era jugador del Deportivo Río Cañas y su muerte ha dejado luto y dolor en familiares, amigos… — Alerta Noticias (@alertanoti) Август 2, 2023

Официальный клуб игрока выразил соболезнования по поводу потери Хесуса Лопеса Ортиса, добавив, что он был скромным человеком и оставил яркий след в их сердцах.

Местные законы Коста-Рики запрещают охоту и убийство охраняемых животных, включая крокодилов. Однако местная полиция приняла решение освободить тело погибшего человека из челюстей крокодила и застрелить животное. В заявлении они отметили, что приложили все усилия, чтобы спасти тело Лопеса, не причинив вреда рептилии, но это оказалось невозможным.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

Андрей Лунин уйдет из "Реала" этим летом: клуб выставил ценник на футболиста.

Кучер подтвердил отравление 15 представителей "Днепра-1" перед игрой с "Панатинаикосом".

"Интер" откажет Трубину: итальянцы хотят купить другого украинского вратаря

"Жирона" за Довбика заплатит небольшую сумму, но есть нюанс.

В "Зарю" перешел эксигрец чемпионата Италии.