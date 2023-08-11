Кучер на грані звільнення: які умови поставили перед наставником

У тренера дніпрян є один шанс залишитися. Фото: СК "Дніпро-1"

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер близький до звільнення. Він втратить роботу, якщо клуб не пройде в групову стадію єврокубків.

Про це повідомляє український інсайдер Ігор Бурбас.

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У третій кваліфікації Ліги Європи дніпряни розгромно поступилися "Славії" – 0:3. Якщо в другому матчі не станеться дива, то "Дніпро-1" вилетить в останній раунд кваліфікації Ліги Конференцій, де на них чекатиме переможець пари "Лех" – "Спартак Трнава". У разі перемоги над "Славією" команда з Дніпра зіграє з луганською "Зорею".

Хто замінить Кучера?

"Наскільки великий кредит довіри до вас від керівництва клубу?", – запитали в тренера після матчу



"Думаю, що про це треба запитати у керівництва клубу", – відповів Олександр.

Журналісти пишуть, що багато людей в клубі хотіли б бачити замість Кучера Руслана Ротаня, але є одразу декілька нюансів. Перший – "Олександрія" навряд чи легко його відпустить, другий – головний акціонер "Дніпра-1" наклав вето на кандидатуру колишнього тренера молодіжної збірної України.

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