Кучер на грани увольнения: какие условия поставили перед наставником
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер близок к увольнению. Он потеряет работу, если клуб не пройдет в групповую стадию еврокубков.
Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.
В третьей квалификации Лиги Европы днепряне разгромно уступили "Славии" - 0:3. Если во втором матче не случится чуда, то "Днепр-1" вылетит в последний раунд квалификации Лиги Конференций, где их будет ждать победитель пары "Лех" - "Спартак Трнава". В случае победы над "Славией" команда из Днепра сыграет с луганской "Зарей".
Кто заменит Кучера?
"Насколько велик кредит доверия к вам от руководства клуба?" , – спросили у тренера после матча
"Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба" , – ответил Александр.
Журналисты пишут, что многие в клубе хотели бы видеть вместо Кучера Руслана Ротаня, но есть сразу несколько нюансов. Первый – "Александрия" вряд ли легко его отпустит, второй – главный акционер "Днепра-1" ветировал кандидатуру бывшего тренера молодежной сборной Украины.
Напомним, Лунин уйдет из "Реала" : известно, где продолжит карьеру украинец.
"Динамо" не хочет возвращаться в Украину: что известно.
Защитника Александра Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.
Харлан впервые рассказала, что заявила россияне Смирновой после отказа от рукопожатия.
Яремчук забил за Брюгге впервые с октября: видео гола.