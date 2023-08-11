Кучер на грани увольнения: какие условия поставили перед наставником

У тренера днепрян есть один шанс остаться. Фото: СК "Днепр-1"

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер близок к увольнению. Он потеряет работу, если клуб не пройдет в групповую стадию еврокубков.

Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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В третьей квалификации Лиги Европы днепряне разгромно уступили "Славии" - 0:3. Если во втором матче не случится чуда, то "Днепр-1" вылетит в последний раунд квалификации Лиги Конференций, где их будет ждать победитель пары "Лех" - "Спартак Трнава". В случае победы над "Славией" команда из Днепра сыграет с луганской "Зарей".

Кто заменит Кучера?

"Насколько велик кредит доверия к вам от руководства клуба?" , – спросили у тренера после матча



"Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба" , – ответил Александр.

Журналисты пишут, что многие в клубе хотели бы видеть вместо Кучера Руслана Ротаня, но есть сразу несколько нюансов. Первый – "Александрия" вряд ли легко его отпустит, второй – главный акционер "Днепра-1" ветировал кандидатуру бывшего тренера молодежной сборной Украины.

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