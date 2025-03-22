Чорноморець змінює тренера – Бабича замінить Олександр Кучер

Олександр Кучер. Фото: "Дніпро-1"

Одеський "Чорноморець" невдовзі залишиться без головного тренера. Зі своєї посади буде звільнено Олександра Бабича.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, керівництво "Чорноморця" не задовольняє його місце в турнірній таблиці, а тому команда планує заміну головного тренера.

Замість Бабича команду очолить колишній тренер "Металіста" та "Дніпра-1" Олександр Кучер.

Наразі відомо, що Кучера представлять команді 22 або 23 березня.

Найбільшим досягненням Кучера, як головного тренера, є срібло УПЛ в сезоні 2022/2023 з "Дніпром-1". Однак наступного сезону команда провалилась у єврокубках, а Кучера звільнили.

Цього сезону після 21 туру "Чорноморець" посідає передостаннє, 15-те місце. В останнього, "Інгульця" — стільки ж очок, але є матч у запасі.

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