Черноморец меняет тренера — Бабича заменит Александр Кучер

Александр Кучер. Фото: "Днепр-1"

Одесский "Черноморец" вскоре останется без главного тренера. Со своей должности будет уволен Александр Бабич.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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"Черноморец" решился на кардинальные изменения

По информации источника, руководство "Черноморца" не удовлетворяет его место в турнирной таблице, поэтому команда планирует замену главного тренера.

Вместо Бабича команду возглавит бывший тренер "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер.

Известно, что Кучера представят команде 22 или 23 марта.

Наибольшим достижением Кучера, как главного тренера, является серебро УПЛ в сезоне 2022/2023 с "Днепром-1". Однако в следующем сезоне команда провалилась в еврокубках, а Кучера уволили.

В этом сезоне после 21 тура "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место. У последнего, "Ингульца" — столько же очков, но есть матч в запасе.

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