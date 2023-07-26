Кучер вважає, що "Дніпро-1" не заслуговувало на поразку від "Панатінаїкосу"

Тренер заявив, що ще не все втрачено. Фото: Дніпро-1

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер прокоментував поразку від "Панатинаїкоса" з рахунком 1:3 у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Він вважає, що його команда на поразку не заслуговувала.

Післяматчеві коментарі фахівця в матеріалі Новини.LIVE.

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"Важко коментувати після такої гри. У першому таймі спершу десь злякалися суперника. Хоча казали хлопцям, що немає нічого страшного – це такі самі люди, з ними можна і треба грати. Почали більше грати після пропущеного голу: з'явилися гра, малюнок, моменти", — каже Кучер.

За словами тренера у другій половині також непогано грали, але пропустили після напівмоментів.

"Напівмомент – і в нас гол, напівмомент – і в нас гол. У нас немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна так легко пропускати у матчах із такими командами, давати такі голи", — повідомив Олександр.

Не все втрачено

Наставник згадав, що минулого сезону було три пропущені голи після трьох ударів, і ось повторення.

"Я не розумію. Десь не стукали до хлопців, не донесли. Але не можу сказати, що все втрачено, бо добре грали у другому таймі. Хлопці бігли, накривалися, були моменти, могли забивати більше. Але втратили пильність та отримали незрозумілі голи. Не вважаю, що ми заслуговували на таку поразку. Могли забивати більше одного м'яча. Дуже легко ми дали супернику забити голи", — зауважив коуч.

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