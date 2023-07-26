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Кучер считает, что "Днепр-1" не заслуживал поражения от "Панатинаикоса"

26 июля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кучер считает, что "Днепр-1" не заслуживал поражения от "Панатинаикоса"
Тренер заявил, что еще не все потеряно. Фото: Днепр-1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение от "Панатинаикоса" со счетом 1:3 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что его команда поражения не заслуживала.

Послематчевые комментарии специалиста в материале Новини.LIVE.

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"Трудно комментировать после такой игры. В первом тайме сначала где-то испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что нет ничего страшного – это такие же люди, с ними можно и нужно играть. Начали больше играть после пропущенного гола: появились игра, рисунок, моменты", — говорит Кучер.

По словам тренера, во второй половине также неплохо играли, но пропустили после полумоментов.

"Полумомент — и у нас гол, полумомент — и у нас гол. У нас нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя так легко пропускать в матчах с такими командами, давать такие голы", — сообщил Александр.

Не все потеряно

Наставник вспомнил, что в прошлом сезоне было три пропущенных гола после трех ударов, и вот повторение.

"Я не понимаю. Где-то не стучали до ребят, не донесли. Но не могу сказать, что все потеряно, потому что хорошо играли во втором тайме. Ребята бежали, накрывались, были моменты, могли забивать больше. Но потеряли бдительность и получили непонятные голы. Не считаю, что мы заслуживали такого поражения. Могли забивать больше одного мяча. Очень легко мы дали сопернику забить голы", — заметил коуч.

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