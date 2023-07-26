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Провал "Дніпра-1": підопічні Кучера не скористались шансом в Лізі чемпіонів

26 липня 2023 06:44
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Агабекян Карен
редактор
Провал "Дніпра-1": підопічні Кучера не скористались шансом в Лізі чемпіонів
Вербіч стримав Довбика. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів свій дебют в найпрестижнішому турнірі здійснив віцечемпіон України "Дніпро-1". На жаль, перший млинець був комом.

Український клуб поступився й тепер у матчі-відповіді повинен піти на подвиг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. 2-й раунд

Дніпро-1 — Панатінаїкос — 1:3

Голи: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джурічич, 74, Яннідіс, 85 (пен.)

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапій, Кравець (Каплієнко, 73) — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков (Адамюк, 60) — Довбик.

Головний тренер: Олександр Кучер

Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд (Єдвай, 24), Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич (Манчіні, 78), Вільєна (Кляйнгайслер, 70) — Паласіос, Шпорар (Яннідіс, 77), Бернард (Вербич, 70).

Головний тренер: Іван Йованович

Попередження: Гуцуляк.

Підопічні Кучера з перших секунд матчу хотіли активно пресингувати досвідчених гравців суперника. Але холодний душ від греків почав литися вже на 10-й хвилині, коли Карлос обіграв Мірошніченка на лівому фланзі штрафного й прострілив до воротарського майданчика на Шпорара, який випередив захисників та розстріляв ворота "Дніпра-1".

Шпорар відкрив рахунок у матчі. Фото: "Дніпро-1"

Пропущений м'яч порушив плани дніпрян та став шоком, від якого вони не оговтались до великої перерви. "Панатінаїкос" мав ігрову перевагу, тоді як український клуб грав хаотично й не міг створювати атаки через брак ідей.

У другому таймі "Дніпро-1" пожвавив гру і спочатку міг забивати Гуцуляк, а згодом Рубчинський. Але моменти не реалізували та пропустили. Футбольна мудрість "не забиваєш ти, то забивають тобі" спрацювала і цього разу. Карлос зробив другий асист, зробивши пас з лівого флангу під удар Джуричичу, якому дали пробити з лінії штрафного майданчика — 2:0.

Яннідіс реалізував пенальті. Фото: "Дніпро-1"

Через 10 хв після другого голу Мірошниченко зачепив у своєму штрафному майданчику суперника й потім арбітр вказав на 11 метрів. Яннідіс реалізував пенальті.

Наприкінці гри "Дніпро-1" відіграв один м’яч зусиллями Танчика, який на дальній штанзі завершив простріл в штрафний майданчик.

М'яч у воротах "Панатінаїкоса" після удару Танчика. Фото: "Дніпро-1"

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 1 серпня в Греції.

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