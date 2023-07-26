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Провал "Днепра-1": подопечные Кучера не воспользовались шансом в Лиге чемпионов

26 июля 2023 06:44
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Агабекян Карен
редактор
Провал "Днепра-1": подопечные Кучера не воспользовались шансом в Лиге чемпионов
Вербич сдержал Довбика. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов свой дебют в самом престижном турнире совершил вице-чемпион Украины "Днепр-1". К сожалению, первый блин был комом.

Украинский клуб уступил и теперь в ответном матче должен сотворить подвиг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд

Днепр-1 — Панатинаикос — 1:3

Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Яннидис, 85 (пен.)

Днепр-1: Кинарейкин — Мирошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапий, Кравец (Каплиенко, 73) — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинский, Третьяков (Адамюк, 60) — Довбык.

Главный тренер: Александр Кучер

Панатинаикос: Бриньоли — Коцирас, Схенкенвельд (Едвай, 24), Магнуссон, Карлос — Перес, Джуричич (Манчини, 78), Вильена (Кляйнгайслер, 70) — Паласиос, Шпорар (Яннидис, 77), Бернард.

Главный тренер: Иван Йованович

Предупреждение: Гуцуляк.

Подопечные Кучера с первых секунд матча хотели активно прессинговать опытных игроков соперника. Но холодный душ от греков начал литься уже на 10-й минуте, когда Карлос обыграл Мирошниченко на левом фланге штрафной и прострелил во вратарскую на Шпорара, который опередил защитников и расстрелял ворота "Днепра-1".

Шпорар открыл счет в матче. Фото: "Днепр-1"

Пропущенный мяч нарушил планы днепрян и стал шоком, от которого они не оправились до большого перерыва. "Панатинаикос" имел игровое преимущество, тогда как украинский клуб играл хаотично и не мог создавать атаки из-за нехватки идей.

Во втором тайме "Днепр-1" оживил игру и сначала мог забивать Гуцуляк, а затем Рубчинский. Но моменты не реализовали и упустили. Футбольная мудрость "не забиваешь ты, то забивают тебе" сработала и на этот раз. Карлос сделал второй ассист, сделав.пас с левого фланга под удар Джуричичу, которому дали пробить с линии штрафной — 2:0.

Яннидис реализовал пенальти. Фото: "Днепр-1"

Через 10 мин после второго гола Мирошниченко задел в своей штрафной соперника и арбитр указал на 11 метров. Яннидис реализовал пенальти.

В конце игры "Днепр-1" отыграл один мяч усилиями Танчика, который на дальней штанге завершил прострел в штрафную.

Мяч в воротах "Панатинаикоса" после удара Танчика. Фото: "Днепр-1"

Отметим, что ответный матч состоится 1 августа в Греции.

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