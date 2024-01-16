Кулеба чесно зізнався, чому вболіває за київське Динамо

Дмитро Кулеба під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба любить футбол і є вболівальником київського "Динамо". Дипломат розповів, як захопився спортом.

В юності Кулеба міг дивитися один футбольний матч за іншим, про що він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Дмитро Кулеба розповів, що полюбив "Динамо" після протистояння київського клубу з віденським "Рапідом". Український клуб програв та не потрапив до Ліги чемпіонів. Майбутній глава МЗС на той час жив із батьками в Австрії.

Історія кохання до футболу

З того поєдинку Кулеба всерйоз захопився футболом, а після повернення в Україну почав ходити на матчі "Динамо". Вже 1998-го року Дмитро вступив до університету, але не пропускав жодного домашнього матчу київського клубу в єврокубках.

"Найбільш легендарний матч — це коли "Динамо" обіграло мадридський "Реал" з рахунком 2:0 у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Я плакав, стрибав, бився головою. Навіть зараз мурашки по шкірі від тих спогадів", — розповів Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба розповідає про футбол. Скриншот YouTube

Глава МЗС заявив, що на той час буквально жив футболом. Він щодня купував спортивну пресу, а якщо не міг собі цього дозволити, то просив старі примірники газет. Він міг назвати прізвища навіть тих гравців "Динамо", які грали у третій команді київського клубу.

Через роботу Кулеба не може дивитися прямі трансляції матчів "Динамо". Але коли у нього з'являється вільні півтори години, міністр із задоволенням дивиться поєдинки в записі.

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