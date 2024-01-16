Кулеба честно признался, почему болеет за киевское Динамо

Дмитрий Кулеба во время интервью. Скриншот YouTube

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба любит футбол и является болельщиком киевского "Динамо". Дипломат рассказал, как увлекся спортом.

В юности Кулеба мог смотреть один футбольный матч за другим, о чем он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Дмитрий Кулеба рассказал, что полюбил "Динамо" после противостояния киевского клуба с венским "Рапидом". Украинский клуб проиграл и не попал в Лигу чемпионов. Будущий глава МИД в то время жил с родителями в Австрии.

История любви к футболу

С того поединка Кулеба всерьез увлекся футболом, а после возвращения в Украину начал ходить на матчи "Динамо". В 1998 году Дмитрий поступил в университет, но не пропускал ни одного домашнего матча киевского клуба в еврокубках.

"Самый легендарный матч — это когда "Динамо" обыграло мадридский "Реал" со счетом 2:0 в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Я плакал, прыгал, бился головой. Даже сейчас мурашки по коже от тех воспоминаний", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба рассказывает о футболе. Скриншот YouTube

Глава МИД заявил, что в то время буквально жил футболом. Он каждый день покупал спортивную прессу, а если не мог себе этого позволить, то выпрашивал старые номера газет. Он мог назвать фамилии даже тех игроков "Динамо", которые играли в третьей команде киевского клуба.

Из-за работы Кулеба не может смотреть прямые трансляции матчей "Динамо". Но когда у него появляется свободные полтора часа, министр с удовольствием смотрит поединки в записи.

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