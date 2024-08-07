Президент Замбії став шанувальником Ярослави Магучіх — Кулеба

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх після Парижу отримала багато нових уболівальників. Серед них президент Замбії Хакаінде Хічілема.

Про це в Instagram повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин з Хічілемою.

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Кулеба наразі проводить африканське турне, в рамках якого відвідав Малаві та Замбію і ще у нього запланований візит до Маврикії.

За словами Кулеби, під час зустрічі Хічілема сказав, що захоплюється Магучіх. Президент Замбії здивований тим, що українці можуть вигравати золото Олімпіади на тлі війни та інших проблем.

"Пані Магучіх, ми з вами особисто не знайомі, але знайте, що президент Замбії особисто вами захоплюється і переказує вам вітання із золотою медаллю", — сказав Кулеба.

Зазначимо, що 22-річна Магучіх виграла срібну медаль на Олімпіаді-2020 в Токіо та золоту нагороду в Парижі. Також їй належить світовий рекорд — 2.10 м.

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