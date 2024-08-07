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Кулеба передал Магучих поздравление от президента Замбии — он увлечен украинкой

7 августа 2024 19:11
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Президент Замбии стал поклонником Ярославы Магучих - Кулеба
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих после Парижа получила множество новых болельщиков. Среди них президент Замбии Хакаинде Хичиллема.

Об этом в Instagram сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с Хичиллемой.

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Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Магучих передали привет

Кулеба проводит африканское турне, в рамках которого посетил Малави и Замбию и еще у него запланирован визит в Маврикию.

По словам Кулебы, во время встречи Хичиллема сказал, что восхищается Магучих. Президент Замбии удивлен тем, что украинцы могут выигрывать золото Олимпиады на фоне войны и других проблем.

"Госпожа Магучих, мы с вами лично не знакомы, но знайте, что президент Замбии лично вами восхищается и передает вам поздравления с золотой медалью", — сказал Кулеба.

Отметим, что 22-летняя Магучих выиграла серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио и золотую награду в Париже. Также ей принадлежит мировой рекорд – 2.10 м.

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

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Дмитрий Кулеба Ярослава Магучих Легкая атлетика Евро-2024 по футболу

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