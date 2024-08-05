Магучих напомнила, что российские спортсмены ничего не сказали против войны

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала причиной того, что в Париже во второй раз звучал гимн Украины. Впервые он звучал после победы сборной Украины по фехтованию на саблях.

После завоевания медали Магучих высказалась о российских спортсменах, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Магучих о позиции россиян

Ярослава вспомнила русских спортсменов, которые не сказали ни слова против войны или о мире. При этом Олимпийские игры всегда были о мире. Поэтому Магучих считает, что террористов нельзя допускать на соревнования, где прекращение конфликтов на первом месте.

"Олимпийские игры — это о мире, и в принципе всегда все войны останавливались на период их проведения. Но Россия не остановилась, и в период этих игр были массированы атаки на города Украины. Поэтому, как террориста можно допустить к соревнованиям о мире?" — спросила Магучих во время общения у Volia Space.

Отметим, что к соревнованиям по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Париже не была допущена олимпийская чемпионка 2021 года в Токио Мария Ласицкене.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде.

Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне.

Магучих раскрыла тайну своего спального мешка на спортивных турнирах.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.