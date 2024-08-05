Олимпийские игры-2024: как прошло награждение Магучих, Геращенко и Кохана

Награждение прыгунов в высоту на Олимпийских играх. Фото: Reuters

В Париже на легкоатлетической арене Олимпийских игр состоялось награждение. Свои комплекты медалей получили призеры прыжков в высоту и метания молота.

В церемонии награждения выступили трое украинских медалистов, сообщил портал Новини.LIVE.

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По итогам прыжков в высоту золотую медаль получила мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Украинка выиграла борьбу с Николой Олислагерс из Австралии.

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

На третье место подиума взошла бронзовая медалистка Ирина Геращенко.

После награждения прыгуний на подиум взошли метатели молота.

Бронзовую медаль завоевал украинец Михаил Кохан.

Золотую медаль выиграл 22-летний канадец Итен Кецберш, а серебряную награду получил опытный венгр Бенце Халас.

Награждение за метание молота. Фото: Reuters

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