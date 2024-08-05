Олимпийские игры-2024: как прошло награждение Магучих, Геращенко и Кохана

В Париже прошла церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана — фото, видео
В Париже на легкоатлетической арене Олимпийских игр состоялось награждение. Свои комплекты медалей получили призеры прыжков в высоту и метания молота.
В церемонии награждения выступили трое украинских медалистов, сообщил портал Новини.LIVE.
Награждение и гимн Украины
По итогам прыжков в высоту золотую медаль получила мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Украинка выиграла борьбу с Николой Олислагерс из Австралии.
На третье место подиума взошла бронзовая медалистка Ирина Геращенко.
После награждения прыгуний на подиум взошли метатели молота.
Бронзовую медаль завоевал украинец Михаил Кохан.
Золотую медаль выиграл 22-летний канадец Итен Кецберш, а серебряную награду получил опытный венгр Бенце Халас.
Золотая медаль Магучих стала для Украины второй "высшей пробы" после сборной Украины по фехтованию на сабле.
Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".
Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде.
Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне.
Магучих раскрыла тайну своего спального мешка на спортивных турнирах.
Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.
Читайте Новини.LIVE!