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У Парижі відбулася церемонія нагородження Магучіх, Геращенко та Кохана — фото, відео

5 серпня 2024 20:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олімпійські ігри-2024: як пройшло нагородження Магучіх, Геращенко та Кохана
Нагородження стрибунів на висоту на Олімпійських іграх. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Парижі на легкоатлетичній арені Олімпійських ігор відбулося нагородження. Свої комплекти медалей отримали призери стрибків у висоту та метання молота.

У церемонії нагородження виступили три українські медалісти, повідомив портал Новини.LIVE.

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За підсумками стрибків у висоту золоту медаль здобула світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Українка виграла боротьбу з Ніколою Оліслагерс із Австралії.

Нагородження стрибунів у висоту на Олімпійських іграх
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

На третє місце подіуму зійшла бронзова медалістка Ірина Геращенко.

Після нагородження стрибунців на подіум зійшли метальники молота.

Бронзову медаль виборов українець Михайло Кохан.

Золоту медаль виграв 22-річний канадець Ітен Кецберш, а срібну нагороду отримав досвідчений угорець Бенце Халас.

Михайло Кохан
Нагородження за метання молота. Фото: Reuters

Золота медаль Магучіх стала для України другою "вищою пробою" після збірної України з фехтування на шаблі.

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Олімпійські ігри Михайло Кохан Ярослава Магучіх спортсменка Ірина Геращенко Олімпіада-2024 Легка атлетика Париж-2024

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