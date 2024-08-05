Олімпійські ігри-2024: як пройшло нагородження Магучіх, Геращенко та Кохана

У Парижі відбулася церемонія нагородження Магучіх, Геращенко та Кохана — фото, відео
У Парижі на легкоатлетичній арені Олімпійських ігор відбулося нагородження. Свої комплекти медалей отримали призери стрибків у висоту та метання молота.
У церемонії нагородження виступили три українські медалісти, повідомив портал Новини.LIVE.
Нагородження та гімн України
За підсумками стрибків у висоту золоту медаль здобула світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Українка виграла боротьбу з Ніколою Оліслагерс із Австралії.
На третє місце подіуму зійшла бронзова медалістка Ірина Геращенко.
Після нагородження стрибунців на подіум зійшли метальники молота.
Бронзову медаль виборов українець Михайло Кохан.
Золоту медаль виграв 22-річний канадець Ітен Кецберш, а срібну нагороду отримав досвідчений угорець Бенце Халас.
Золота медаль Магучіх стала для України другою "вищою пробою" після збірної України з фехтування на шаблі.
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