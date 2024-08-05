Олімпійські ігри-2024: як пройшло нагородження Магучіх, Геращенко та Кохана

Нагородження стрибунів на висоту на Олімпійських іграх. Фото: Reuters

У Парижі на легкоатлетичній арені Олімпійських ігор відбулося нагородження. Свої комплекти медалей отримали призери стрибків у висоту та метання молота.

У церемонії нагородження виступили три українські медалісти, повідомив портал Новини.LIVE.

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За підсумками стрибків у висоту золоту медаль здобула світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Українка виграла боротьбу з Ніколою Оліслагерс із Австралії.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

На третє місце подіуму зійшла бронзова медалістка Ірина Геращенко.

Після нагородження стрибунців на подіум зійшли метальники молота.

Бронзову медаль виборов українець Михайло Кохан.

Золоту медаль виграв 22-річний канадець Ітен Кецберш, а срібну нагороду отримав досвідчений угорець Бенце Халас.

Нагородження за метання молота. Фото: Reuters

Золота медаль Магучіх стала для України другою "вищою пробою" після збірної України з фехтування на шаблі.

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