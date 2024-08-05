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Олімпійські ігри це про мир — Магучіх висловилася про те, як поводилися російські спортсмени

5 серпня 2024 23:30
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Магучих напомнила, что российские спортсмены ничего не сказали против войны
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала причиною того, що в Парижі вдруге звучав гімн України. Вперше він лунав після перемоги збірної України з фехтування на шаблях.

Після завоювання медалі Магучіх висловилася про російських спортсменів, передає портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучіх про позицію росіян

Ярослава згадала російських спортсменів, які не сказали жодного слова проти війни чи про мир. При цьому Олімпійські ігри завжди були про мир. Тому Магучіх вважає, що терористів не можна допускати на такі змагання, де припинення конфліктів на першому місці.

"Олімпійські ігри — це про мир, і, в принципі, завжди всі війни зупинялися на період їхнього проведення. Але Росія не зупинилася, і в період цих ігор були масовані атаки на міста України. Тому, як терориста можна допустити до змагань про мир?", — запитала Магучіх під час спілкування у Volia Space.

Зазначимо, що до змагань у стрибках в висоту на Олімпійських іграх в Парижі не була допущена олімпійська чемпіонка 2021 року в Токіо Марія Ласіцкене.

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Ярослава Магучіх Легка атлетика

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