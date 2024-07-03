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Куман назвав мету збірної Нідерландів на Євро-2024

3 липня 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Куман пояснив, на що збірна Нідерландів претендує на Євро-2024
Тренер Рональд Куман вітає воротаря Барта Вербрюггена з перемогою. Фото: Reuters/Fiona Noever
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився думкою про перемогу своєї команди над Румунією у плей-офф Євро-2024. Наставник пояснив, яка мета постає перед його підопічними на континентальній першості.

Куман уже готує збірну Нідерландів до наступного поєдинку на турнірі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У матчі 1/8 чемпіонату Європи з футболу збірна Нідерландів розгромила Румунію з рахунком 3:0. Головний тренер "ораньє" привітав уболівальників команди з перемогою і заявив, що його підопічні не збираються зупинятися на чвертьфіналі Євро-2024.

Мемфіс Депай
Мемфіс Депай завдає удару по воротах збірної Румунії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Куман сказав про збірну Нідерландів

Наставник "ораньє" визнав, що матч складався складно для його команди. Румунія перевершувала Нідерланди у фізичній силі, але тренерський штаб Кумана продумав усі деталі протистояння та зумів нівелювати атакуючий потенціал суперника.

За словами наставника, після другого голу Нідерландам полегшало протистояти Румунії. Залишалося лише довести справу до перемоги. Однак "ораньє" не збираються зупинятися на виході до чвертьфіналу.

У матчі 1/2 Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє з Туреччиною. Рональд Куман заявив, що його команда сподівається щонайменше вийти у фінал турніру.

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спорт футбол Нідерланди Євро-2024 Рональд Куман

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