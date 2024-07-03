Куман объяснил, на что сборная Нидерландов претендует на Евро-2024

Тренер Рональд Куман поздравляет вратаря Барта Вербрюггена с победой. Фото: Reuters/Fiona Noever

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о победе своей команды над Румынией в плей-офф Евро-2024. Наставник объяснил, какая цель стоит перед его подопечными на континентальном первенстве.

Куман уже готовит сборную Нидерландов к следующему поединку на турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В матче 1/8 чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов разгромила Румынию со счетом 3:0. Главный тренер "оранье" поздравил болельщиков команды с победой и заявил, что его подопечные не собираются останавливаться на четвертьфинале Евро-2024.

Мемфис Депай наносит удар по воротам сборной Румынии. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Куман сказал о сборной Нидерландов

Наставник "оранье" признал, что матч складывался сложно для его команды. Румыния превосходила Нидерланды в физической мощи, но тренерский штаб Кумана продумал все детали противостояния и сумел нивелировать атакующий потенциал соперника.

Согласно словам наставника, после второго гола Нидерландам стало легче противостоять Румынии. Оставалось только довести дело до победы. Однако "оранье" не собираются останавливаться на выходе в четвертьфинал.

В матче 1/2 Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с Турцией. Рональд Куман заявил, что его команда надеется как минимум выйти в финал турнира.

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