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Куман назвал цель сборной Нидерландов на Евро-2024

3 июля 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куман объяснил, на что сборная Нидерландов претендует на Евро-2024
Тренер Рональд Куман поздравляет вратаря Барта Вербрюггена с победой. Фото: Reuters/Fiona Noever
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о победе своей команды над Румынией в плей-офф Евро-2024. Наставник объяснил, какая цель стоит перед его подопечными на континентальном первенстве. 

Куман уже готовит сборную Нидерландов к следующему поединку на турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В матче 1/8 чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов разгромила Румынию со счетом 3:0. Главный тренер "оранье" поздравил болельщиков команды с победой и заявил, что его подопечные не собираются останавливаться на четвертьфинале Евро-2024. 

Мемфис Депай
Мемфис Депай наносит удар по воротам сборной Румынии. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Куман сказал о сборной Нидерландов 

Наставник "оранье" признал, что матч складывался сложно для его команды. Румыния превосходила Нидерланды в физической мощи, но тренерский штаб Кумана продумал все детали противостояния и сумел нивелировать атакующий потенциал соперника. 

Согласно словам наставника, после второго гола Нидерландам стало легче противостоять Румынии. Оставалось только довести дело до победы. Однако "оранье" не собираются останавливаться на выходе в четвертьфинал. 

В матче 1/2 Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с Турцией. Рональд Куман заявил, что его команда надеется как минимум выйти в финал турнира. 

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спорт футбол Нидерланды Евро-2024 Рональд Куман

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