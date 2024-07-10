Куман розповів про перевагу збірної Нідерландів над Англією на Євро-2024

Рональд Куман керує грою збірної Нідерландів. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Збірна Нідерландів завершила підготовку до півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу. Суперником помаранчевих стане національна команда Англії.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА пояснив, чому його підопічні мають більше шансів на вихід у фінал турніру.

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Рональд Куман вважає рівними шанси збірних Англії та Нідерландів на перемогу у півфіналі Євро-2024. Тренер "ораньє" розуміє, що у складі "трьох левів" вистачає індивідуально сильних футболістів. Нідерланди збираються протиставити суперникові командну гру.

Рональд Куман дає вказівки Дензелу Дюмфрісу. Фото: Reuters/Fiona Noever

Що Куман сказав про збірну Англії

Наставник збірної Нідерландів нагадав про те, що суперник його команди з півфіналу Євро-2024 був змушений зіграти екстратайми на стадії 1/4. Куман вважає, що втома англійців допоможе "помаранчевим" останні пів години півфінального поєдинку.

Збірна Нідерландів зробить ставку на контратаки та зонну оборону в поєдинку з англійцями, яким важко даються голи на чемпіонаті Європи. Куман зазначив, що його футболісти встигли відновитися попри скасування рейсу до Дортмунду, де пройде поєдинок. "Помаранчеві" витратили майже добу на те, щоб потрапити до міста, де відбудеться півфінальний матч.

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