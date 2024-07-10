Куман рассказал о преимуществе сборной Нидерландов над Англией на Евро-2024

Рональд Куман руководит игрой сборной Нидерландов. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Сборная Нидерландов завершила подготовку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футболу. Соперником "оранжевых" станет национальная команда Англии.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в интервью официальному сайту УЕФА объяснил, почему у его подопечных больше шансов на выход в финал турнира.

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Рональд Куман считает равными шансы сборных Англии и Нидерландов на победу в полуфинале Евро-2024. Тренер "оранье" понимает, что в составе "трех львов" хватает индивидуально сильных футболистов. Нидерланды собираются противопоставить сопернику командную игру.

Рональд Куман дает указания Дензелу Дюмфрису. Фото: Reuters/Fiona Noever

Что Куман сказал о сборной Англии

Наставник сборной Нидерландов напомнил о том, что соперник его команды по полуфиналу Евро-2024 был вынужден сыграть экстра-таймы на стадии 1/4. Куман считает, что усталость англичан поможет "оранжевым" в последние полчаса полуфинального поединка.

Сборная Нидерландов сделает ставку на контратаки и зонную оборону в поединке с англичанами, которым с трудом даются голы на чемпионате Европы. Куман отметил, что его футболисты успели восстановиться несмотря на отмену рейса в Дортмунд, где пройдет поединок. "Оранжевые" потратили почти сутки на то, чтобы попасть в город, в котором состоится полуфинальный матч.

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