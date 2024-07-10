Куман рассказал о преимуществе сборной Нидерландов над Англией на Евро-2024

Куман заявил, что у сборной Нидерландов будет преимущество в матче с Англией
Сборная Нидерландов завершила подготовку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футболу. Соперником "оранжевых" станет национальная команда Англии.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в интервью официальному сайту УЕФА объяснил, почему у его подопечных больше шансов на выход в финал турнира.
Рональд Куман считает равными шансы сборных Англии и Нидерландов на победу в полуфинале Евро-2024. Тренер "оранье" понимает, что в составе "трех львов" хватает индивидуально сильных футболистов. Нидерланды собираются противопоставить сопернику командную игру.
Что Куман сказал о сборной Англии
Наставник сборной Нидерландов напомнил о том, что соперник его команды по полуфиналу Евро-2024 был вынужден сыграть экстра-таймы на стадии 1/4. Куман считает, что усталость англичан поможет "оранжевым" в последние полчаса полуфинального поединка.
Сборная Нидерландов сделает ставку на контратаки и зонную оборону в поединке с англичанами, которым с трудом даются голы на чемпионате Европы. Куман отметил, что его футболисты успели восстановиться несмотря на отмену рейса в Дортмунд, где пройдет поединок. "Оранжевые" потратили почти сутки на то, чтобы попасть в город, в котором состоится полуфинальный матч.
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