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Куман заявил, что у сборной Нидерландов будет преимущество в матче с Англией

10 июля 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куман рассказал о преимуществе сборной Нидерландов над Англией на Евро-2024
Рональд Куман руководит игрой сборной Нидерландов. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Нидерландов завершила подготовку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футболу. Соперником "оранжевых" станет национальная команда Англии. 

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в интервью официальному сайту УЕФА объяснил, почему у его подопечных больше шансов на выход в финал турнира. 

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Рональд Куман считает равными шансы сборных Англии и Нидерландов на победу в полуфинале Евро-2024. Тренер "оранье" понимает, что в составе "трех львов" хватает индивидуально сильных футболистов. Нидерланды собираются противопоставить сопернику командную игру. 

Рональд Куман и Дензел Дюмфрис
Рональд Куман дает указания Дензелу Дюмфрису. Фото: Reuters/Fiona Noever

Что Куман сказал о сборной Англии 

Наставник сборной Нидерландов напомнил о том, что соперник его команды по полуфиналу Евро-2024 был вынужден сыграть экстра-таймы на стадии 1/4. Куман считает, что усталость англичан поможет "оранжевым" в последние полчаса полуфинального поединка. 

Сборная Нидерландов сделает ставку на контратаки и зонную оборону в поединке с англичанами, которым с трудом даются голы на чемпионате Европы. Куман отметил, что его футболисты успели восстановиться несмотря на отмену рейса в Дортмунд, где пройдет поединок. "Оранжевые" потратили почти сутки на то, чтобы попасть в город, в котором состоится полуфинальный матч. 

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спорт футбол Нидерланды Евро-2024 Сборная Англии по футболу Рональд Куман

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