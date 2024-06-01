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Куртуа заявив, що йому дуже шкода Луніна

1 червня 2024 13:31
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Агабекян Карен
редактор
Куртуа заявив, що йому дуже шкода Луніна
Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні на "Вемблі" 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом". Не зіграє у матчі український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, який вивів команду у головний матч турніру.

Про фінал і ситуацію з хворим перед матчем Луніним висловився основний воротар "Реала" Тібо Куртуа. Слова бельгійця навів портал Realmadridexclusivo.

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Матч "Борусія" — "Реал" відбудеться на "Вемблі". Початок — 22:00 за київським часом.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа
Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: "Реал"

Що Куртуа сказав про Луніна

Лунін перед фіналом Ліги чемпіонів захворів і пропустив три тренування. Потім футболіст полетів до Лондона окремо від команди, оскільки головний тренер Карло Анчелотті та його штаб боялися, що Андрій заразить решту гравців.

Ймовірно, що на лаву запасних Лунін потрапить, але ухвалено рішення, що гратиме не він.

Ситуацію прокоментував Куртуа, який радий можливості зіграти у фіналі, але шкодує через ситуацію із Луніним.

"Для мене це чудово, що я можу зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, але мені дуже шкода Луніна", — сказав Куртуа.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України.

українські легіонери (футбол)
Андрій Лунін
Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
Тібо Куртуа
Боруссія Дортмунд

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