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Куртуа заявил, что ему очень жаль Лунина

1 июня 2024 13:31
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Агабекян Карен
редактор
Куртуа заявил, что ему очень жаль Лунина
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне на "Уэмбли" 1 июня состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом". Не сыграет в матче украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который вывел команду в главный матч турнира.

О финале и об ситуации с заболевшим перед матчем Луниным высказался основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Слова бельгийца привел портал Realmadridexclusivo.

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Матч "Боруссия" — "Реал" состоится на "Уэмбли". Начало — 22:00 по киевскому времени.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа
Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: "Реал"

Что Куртуа сказал о Лунине

Лунин перед финалом Лиги чемпионов заболел и пропустил три тренировки. Затем футболист полетел в Лондон отдельно от команды, поскольку главный тренер Карло Анчелотти и его штаб боялись, что Андрей заразит остальных игроков.

Вероятно, что на скамейку запасных Лунин попадет, но принято решение, что играть он не будет.

Ситуацию прокомментировал Куртуа, который рад возможности сыграть в финале, но сожалеет из-за ситуации с Луниным.

"Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", — сказал Куртуа.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

украинские легионеры (футбол)
Андрей Лунин
Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
Тибо Куртуа
Боруссия Дортмунд

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