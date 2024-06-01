Куртуа заявил, что ему очень жаль Лунина
В Лондоне на "Уэмбли" 1 июня состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом". Не сыграет в матче украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который вывел команду в главный матч турнира.
О финале и об ситуации с заболевшим перед матчем Луниным высказался основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Слова бельгийца привел портал Realmadridexclusivo.
Матч "Боруссия" — "Реал" состоится на "Уэмбли". Начало — 22:00 по киевскому времени.
Что Куртуа сказал о Лунине
Лунин перед финалом Лиги чемпионов заболел и пропустил три тренировки. Затем футболист полетел в Лондон отдельно от команды, поскольку главный тренер Карло Анчелотти и его штаб боялись, что Андрей заразит остальных игроков.
Вероятно, что на скамейку запасных Лунин попадет, но принято решение, что играть он не будет.
Ситуацию прокомментировал Куртуа, который рад возможности сыграть в финале, но сожалеет из-за ситуации с Луниным.
"Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", — сказал Куртуа.
Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.
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