Куртуа заявил, что ему очень жаль Лунина

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

В Лондоне на "Уэмбли" 1 июня состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом". Не сыграет в матче украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который вывел команду в главный матч турнира.

О финале и об ситуации с заболевшим перед матчем Луниным высказался основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Слова бельгийца привел портал Realmadridexclusivo.

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Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: "Реал"

Что Куртуа сказал о Лунине

Лунин перед финалом Лиги чемпионов заболел и пропустил три тренировки. Затем футболист полетел в Лондон отдельно от команды, поскольку главный тренер Карло Анчелотти и его штаб боялись, что Андрей заразит остальных игроков.

Вероятно, что на скамейку запасных Лунин попадет, но принято решение, что играть он не будет.

Ситуацию прокомментировал Куртуа, который рад возможности сыграть в финале, но сожалеет из-за ситуации с Луниным.

"Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", — сказал Куртуа.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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