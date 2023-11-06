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Кутузов розповів, як Дніпро зумів стати чемпіоном СРСР 40 років тому

6 листопада 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кутузов розповів, як Дніпро зумів стати чемпіоном СРСР 40 років тому
Петро Кутузов згадує матч зі "Спартаком". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дніпропетровський "Дніпро" сорок років тому виборов золоті медалі чемпіонату СРСР з футболу. У вирішальному матчі обіграли фаворита першості московський "Спартак".

Захисник "Дніпра" Петро Кутузов в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбольна хата" розповів, як його команді вдалося стати чемпіонами.

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Рівно сорок років тому "Дніпро" із Дніпропетровська вперше став чемпіоном СРСР. Декілька років тому славний український клуб було розформовано, та й саме місто вже має інакшу назву. Але в серцях уболівальників "Дніпра" дата "6 листопада 1983 року" залишиться назавжди.

У "золотому матчі" українському "Дніпру" було достатньо зіграти зі "Спартаком" унічию. Московська команда була фаворитом матчу — незадовго до цього "головний клуб партії" привіз перемогу з єврокубкового матчу, який відбувся в Англії. Проте тренер Володимир Ємець призвів "Дніпро" до перемоги. Петро Кутузов був основним захисником української команди.

Петро Кутузов
Петро Кутузов (ліворуч) під час виступів за "Дніпро". Скриншот YouTube

Історична перемога "Дніпра" над "Спартаком"

У тому поєдинку українську команду влаштовувала навіть нічия. Москвичі були досвідченою командою, яка неодноразово ставала чемпіоном СРСР. "Червоно-білі" приїхали до України з чудовим настроєм після вдалого матчу в Англії. Проте керівники "Дніпра" грамотно підготували команду до поєдинку.

Петро Кутузов
Петро Кутузов розповів про деталі чемпіонства "Дніпра". Скриншот YouTube

"Нас ніхто не накручував, не повторював, що треба перемогти будь-що. На передматчеву установку Ємець дуже просто одягнувся, прийшов у човгаючих капцях. Розповів анекдот, назвав склад, і ми поїхали на гру. Він вдав, ніби це був звичайний календарний матч. Якби вони почали нас накручувати — ми б гарантовано згоріли. Всі чудово розуміли, що це головний матч життя.

Ми знали, що після Англії "Спартак" не вистачить на два тайми, фізично вони "підсядуть" у другому таймі. А ми були в добрій формі, нікому не поступалися "у фізиці". Нас готували на зборах як "зелених беретів", могли зіграти й третій тайм. І наприкінці матчу нам вдалося "переламати" перебіг зустрічі.

Коли після гри ми зайшли у роздягальню, наш небагатослівний начальник команди Геннадій Жиздик сказав: "Хлопці, ви не уявляєте, що зуміли зробити. Мине час, і тоді ви це усвідомлюєте". А ми були трохи загальмовані через те, що кількох гравців забрали на допінг контроль. Якби з ними щось виявилося не в порядку, Москва вимагала б анулювати результат матчу", — згадав Петро Кутузов.

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