Кутузов розповів, як Дніпро зумів стати чемпіоном СРСР 40 років тому

Петро Кутузов згадує матч зі "Спартаком". Скриншот YouTube

Дніпропетровський "Дніпро" сорок років тому виборов золоті медалі чемпіонату СРСР з футболу. У вирішальному матчі обіграли фаворита першості московський "Спартак".

Захисник "Дніпра" Петро Кутузов в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбольна хата" розповів, як його команді вдалося стати чемпіонами.

Читайте також:

Рівно сорок років тому "Дніпро" із Дніпропетровська вперше став чемпіоном СРСР. Декілька років тому славний український клуб було розформовано, та й саме місто вже має інакшу назву. Але в серцях уболівальників "Дніпра" дата "6 листопада 1983 року" залишиться назавжди.

У "золотому матчі" українському "Дніпру" було достатньо зіграти зі "Спартаком" унічию. Московська команда була фаворитом матчу — незадовго до цього "головний клуб партії" привіз перемогу з єврокубкового матчу, який відбувся в Англії. Проте тренер Володимир Ємець призвів "Дніпро" до перемоги. Петро Кутузов був основним захисником української команди.

Петро Кутузов (ліворуч) під час виступів за "Дніпро". Скриншот YouTube

Історична перемога "Дніпра" над "Спартаком"

У тому поєдинку українську команду влаштовувала навіть нічия. Москвичі були досвідченою командою, яка неодноразово ставала чемпіоном СРСР. "Червоно-білі" приїхали до України з чудовим настроєм після вдалого матчу в Англії. Проте керівники "Дніпра" грамотно підготували команду до поєдинку.

Петро Кутузов розповів про деталі чемпіонства "Дніпра". Скриншот YouTube

"Нас ніхто не накручував, не повторював, що треба перемогти будь-що. На передматчеву установку Ємець дуже просто одягнувся, прийшов у човгаючих капцях. Розповів анекдот, назвав склад, і ми поїхали на гру. Він вдав, ніби це був звичайний календарний матч. Якби вони почали нас накручувати — ми б гарантовано згоріли. Всі чудово розуміли, що це головний матч життя.

Ми знали, що після Англії "Спартак" не вистачить на два тайми, фізично вони "підсядуть" у другому таймі. А ми були в добрій формі, нікому не поступалися "у фізиці". Нас готували на зборах як "зелених беретів", могли зіграти й третій тайм. І наприкінці матчу нам вдалося "переламати" перебіг зустрічі.

Коли після гри ми зайшли у роздягальню, наш небагатослівний начальник команди Геннадій Жиздик сказав: "Хлопці, ви не уявляєте, що зуміли зробити. Мине час, і тоді ви це усвідомлюєте". А ми були трохи загальмовані через те, що кількох гравців забрали на допінг контроль. Якби з ними щось виявилося не в порядку, Москва вимагала б анулювати результат матчу", — згадав Петро Кутузов.

Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону.

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка.

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.

Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка.

У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео.