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Кутузов рассказал, как Днепр сумел стать чемпионом СССР 40 лет назад

6 ноября 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кутузов рассказал, как Днепр сумел стать чемпионом СССР 40 лет назад
Петр Кутузов вспоминает матч со "Спартаком". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Днепропетровский "Днепр" сорок лет назад завоевал золотые медали чемпионата СССР по футболу. В решающем матче был обыгран фаворит первенства московский "Спартак". 

Защитник того "Днепра" Петр Кутузов в интервью YouTube-каналу "Футбольна хата" рассказал, как его команде удалось стать чемпионами. 

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Ровно сорок лет назад "Днепр" из Днепропетровска в первый раз стал чемпионом СССР. Несколько лет назад славный украинский клуб был расформирован, да и город уже называется иначе. Но в сердцах болельщиков "Днепра" дата "6 ноября 1983 года" останется навсегда. 

В "золотом матче" украинскому "Днепру" было достаточно сыграть со "Спартаком" вничью. Московская команда была фаворитом матча — незадолго до этого "главный клуб партии" привез победу из еврокубкового матча, который прошел в Англии. Однако тренер Владимир Емец привел "Днепр" к победе. Петр Кутузов был основным защитником украинской команды. 

Петр Кутузов
Петр Кутузов (слева) во время выступлений за "Днепр". Скриншот YouTube

Историческая победа "Днепра" над "Спартаком" 

В том поединке украинскую команду устраивала даже ничья. Москвичи были опытной командой, которая неоднократно становилась чемпионом СССР. "Красно-белые" приехали в Украину с отличным настроением после удачного матча в Англии. Однако руководители "Днепра" грамотно подготовили команду к поединку. 

Петр Кутузов
Петр Кутузов рассказал о деталях чемпионства "Днепра". Скриншот YouTube

"Нас никто не накручивал, не повторял, что надо победить во что бы то ни стало. На предматчевую установку Емец очень просто оделся, пришел в шаркающих тапочках. Рассказал анекдот, назвал состав, и мы поехали на игру. Он сделал вид, будто это был обычный календарный матч. Если бы они начали нас накручивать — мы бы гарантировано "сгорели". Все прекрасно понимали, что это главный матч жизни. 

Мы знали, что после Англии "Спартака" не хватит на два тайма, физически они "подсядут" во втором тайме. А мы были в хорошей форме, никому не уступали "в физике". Нас готовили на сборах, как "зеленых беретов", могли сыграть и третий тайм. И в конце матча нам удалось "переломить" ход встречи. 

Когда после игры мы зашли в раздевалку, наш немногословный начальник команды Геннадий Жиздик сказал: "Ребята, вы не представляете, что сумели сделать. Пройдет время, и тогда вы это осознаете". А мы были немного заторможенными из-за того, что нескольких игроков забрали на допинг-контроль. Если бы с ними что-то оказалось не в порядке, Москва потребовала бы аннулировать результат матча", — вспомнил Петр Кутузов. 

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