Кутузов рассказал, как Днепр сумел стать чемпионом СССР 40 лет назад

Петр Кутузов вспоминает матч со "Спартаком". Скриншот YouTube

Днепропетровский "Днепр" сорок лет назад завоевал золотые медали чемпионата СССР по футболу. В решающем матче был обыгран фаворит первенства московский "Спартак".

Защитник того "Днепра" Петр Кутузов в интервью YouTube-каналу "Футбольна хата" рассказал, как его команде удалось стать чемпионами.

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Ровно сорок лет назад "Днепр" из Днепропетровска в первый раз стал чемпионом СССР. Несколько лет назад славный украинский клуб был расформирован, да и город уже называется иначе. Но в сердцах болельщиков "Днепра" дата "6 ноября 1983 года" останется навсегда.

В "золотом матче" украинскому "Днепру" было достаточно сыграть со "Спартаком" вничью. Московская команда была фаворитом матча — незадолго до этого "главный клуб партии" привез победу из еврокубкового матча, который прошел в Англии. Однако тренер Владимир Емец привел "Днепр" к победе. Петр Кутузов был основным защитником украинской команды.

Петр Кутузов (слева) во время выступлений за "Днепр". Скриншот YouTube

Историческая победа "Днепра" над "Спартаком"

В том поединке украинскую команду устраивала даже ничья. Москвичи были опытной командой, которая неоднократно становилась чемпионом СССР. "Красно-белые" приехали в Украину с отличным настроением после удачного матча в Англии. Однако руководители "Днепра" грамотно подготовили команду к поединку.

Петр Кутузов рассказал о деталях чемпионства "Днепра". Скриншот YouTube

"Нас никто не накручивал, не повторял, что надо победить во что бы то ни стало. На предматчевую установку Емец очень просто оделся, пришел в шаркающих тапочках. Рассказал анекдот, назвал состав, и мы поехали на игру. Он сделал вид, будто это был обычный календарный матч. Если бы они начали нас накручивать — мы бы гарантировано "сгорели". Все прекрасно понимали, что это главный матч жизни.

Мы знали, что после Англии "Спартака" не хватит на два тайма, физически они "подсядут" во втором тайме. А мы были в хорошей форме, никому не уступали "в физике". Нас готовили на сборах, как "зеленых беретов", могли сыграть и третий тайм. И в конце матча нам удалось "переломить" ход встречи.

Когда после игры мы зашли в раздевалку, наш немногословный начальник команды Геннадий Жиздик сказал: "Ребята, вы не представляете, что сумели сделать. Пройдет время, и тогда вы это осознаете". А мы были немного заторможенными из-за того, что нескольких игроков забрали на допинг-контроль. Если бы с ними что-то оказалось не в порядке, Москва потребовала бы аннулировать результат матча", — вспомнил Петр Кутузов.

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