ПСЖ оголосив про трансфер Хвічі Кварацхелії з Наполі

Хвіча Кварацхелія. Фото: "ПСЖ"

Французький "ПСЖ" провів перший великий трансфер з часів переходу Усмана Дембеле. Команда зміцнила позицію лівого вінгера.

Новачком команди стала грузинська зірка Хвіча Кварацхелія, передає пресслужба "ПСЖ".

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"Паризький Сен-Жермен" із захопленням вітає Хвічу Кварацхелію! 23-річний вінгер, який буде носити знаковий номер 7, стає першим грузинським гравцем в історії клубу. #WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT — "Пари Сен-Жермен" (@PSG_English) 17 січня 2025 року

"ПСЖ" купили зіркового футболіста

У "ПСЖ" оголосили про перехід 23-річного футболіста італійського "Наполі".

У новій команді Кварацхелія отримав ігровий номер "7". При цьому в паризькому клубі це буде перший грузин в історії.

На поточний момент відомо, що зірка збірної Грузії підписав контракт з командою до 30 червня 2029 року.

У ЗМІ раніше фігурувала сума трансферу в розмірі 70 млн євро. Зарплата футболіста в новому клубі становитиме 11 млн євро, що вшестеро більше, ніж у "Наполі".

У поточному сезоні Кварацхелія забив за "Наполі" п'ять м'ячів і зробив три гольові передачі в 19 матчах. Статистичний портал "Трансфермаркт" поставив на Хвичу цінник у 85 млн євро.

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