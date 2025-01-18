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Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

18 січня 2025 10:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ПСЖ оголосив про трансфер Хвічі Кварацхелії з Наполі
Хвіча Кварацхелія. Фото: "ПСЖ"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Французький "ПСЖ" провів перший великий трансфер з часів переходу Усмана Дембеле. Команда зміцнила позицію лівого вінгера.

Новачком команди стала грузинська зірка Хвіча Кварацхелія, передає пресслужба "ПСЖ".

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У "ПСЖ" оголосили про перехід 23-річного футболіста італійського "Наполі".

У новій команді Кварацхелія отримав ігровий номер "7". При цьому в паризькому клубі це буде перший грузин в історії.

На поточний момент відомо, що зірка збірної Грузії підписав контракт з командою до 30 червня 2029 року.

У ЗМІ раніше фігурувала сума трансферу в розмірі 70 млн євро. Зарплата футболіста в новому клубі становитиме 11 млн євро, що вшестеро більше, ніж у "Наполі".

У поточному сезоні Кварацхелія забив за "Наполі" п'ять м'ячів і зробив три гольові передачі в 19 матчах. Статистичний портал "Трансфермаркт" поставив на Хвичу цінник у 85 млн євро.

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футбол ПСЖ Футбол трансфери Наполі Хвіча Кварацхелія

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