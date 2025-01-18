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Кварацхелия официально перешел в ПСЖ

18 января 2025 10:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
ПСЖ объявил о трансфере Хвичи Кварацхелии из Наполи
Хвича Кварацхелия. Фото: "ПСЖ"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Французский "ПСЖ" провел первый большой трансфер со времен перехода Усмана Дембеле. Команда укрепила позицию левого вингера.

Новичком команды стала грузинская звезда Хвича Кварацхелия, передает пресс-служба "ПСЖ".

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В "ПСЖ" объявили о переходе 23-летнего футболиста итальянского "Наполи".

В новой команде Кварацхелия получил игровой номер "7". В парижском клубе это будет первый грузин в истории.

На текущий момент известно, что звезда сборной Грузии подписал контракт с командой до 30 июня 2029 года.

В СМИ ранее фигурировала сумма трансфера в размере 70 млн евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 11 млн евро, что в шесть раз больше чем в "Наполи".

В текущем сезоне Кварацхелия забил за "Наполи" пять мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах. Статистический портал "Трансфермаркт" поставил на Хвичу ценник в 85 млн евро.

Напомним, защитник национальной команды Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко может перейти в другую лигу.

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футбол ПСЖ Футбол трансферы Наполи Хвича Кварацхелия

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