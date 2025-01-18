ПСЖ объявил о трансфере Хвичи Кварацхелии из Наполи

Кварацхелия официально перешел в ПСЖ
Французский "ПСЖ" провел первый большой трансфер со времен перехода Усмана Дембеле. Команда укрепила позицию левого вингера.
Новичком команды стала грузинская звезда Хвича Кварацхелия, передает пресс-служба "ПСЖ".
Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 17, 2025
"ПСЖ" купили звездного футболиста
В "ПСЖ" объявили о переходе 23-летнего футболиста итальянского "Наполи".
В новой команде Кварацхелия получил игровой номер "7". В парижском клубе это будет первый грузин в истории.
На текущий момент известно, что звезда сборной Грузии подписал контракт с командой до 30 июня 2029 года.
В СМИ ранее фигурировала сумма трансфера в размере 70 млн евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 11 млн евро, что в шесть раз больше чем в "Наполи".
В текущем сезоне Кварацхелия забил за "Наполи" пять мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах. Статистический портал "Трансфермаркт" поставил на Хвичу ценник в 85 млн евро.
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