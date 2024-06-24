ПСЖ веде переговори з Наполі щодо трансферу Кварацхелії

Хвіча Кварацхелія (праворуч) у матчі проти збірної Чехії. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Представники французького "ПСЖ" провели переговори з півзахисником збірної Грузії Хвічею Кварацхелією. Атакувальний хавбек "Наполі" найближчим часом перейде до паризького клубу.

"ПСЖ" запропонував Кварацхелії дуже вигідні умови контракту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Хвічі Кварацхелії з "Наполі" діє до літа 2027 року. Батько гравця, який також є його агентом, переконав 23-річного півзахисника ухвалити пропозицію "ПСЖ". Грузинський футболіст проведе у Парижі наступні п'ять років.

Трансфер Хвічі до "ПСЖ"

Французький клуб платитиме Кварацхелії 7,5 млн євро на рік. Наразі футболіст заробляє півтора мільйона за сезон.

"Наполі" досі намагається продовжити контракт із гравцем. Паралельно італійський клуб вимагає у "ПСЖ" заплатити за Хвічу 130 млн євро, але в Парижі впевнені, що зможуть знизити ціну на Кварацхелію.

Хвіча Кварацхелія (праворуч) у матчі зі збірною Туреччини. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

У сезоні 2023/2024 грузинський футболіст зіграв за "Наполі" 45 матчів у всіх турнірах. Кварацхелія забив 11 голів та зробив 7 результативних передач.

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