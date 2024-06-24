Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кварацхелія переходить до ПСЖ — що відомо arrow

Кварацхелія переходить до ПСЖ — що відомо

24 червня 2024 19:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ПСЖ веде переговори з Наполі щодо трансферу Кварацхелії
Хвіча Кварацхелія (праворуч) у матчі проти збірної Чехії. Фото: Reuters/Fabian Bimmer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представники французького "ПСЖ" провели переговори з півзахисником збірної Грузії Хвічею Кварацхелією. Атакувальний хавбек "Наполі" найближчим часом перейде до паризького клубу.

"ПСЖ" запропонував Кварацхелії дуже вигідні умови контракту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Контракт Хвічі Кварацхелії з "Наполі" діє до літа 2027 року. Батько гравця, який також є його агентом, переконав 23-річного півзахисника ухвалити пропозицію "ПСЖ". Грузинський футболіст проведе у Парижі наступні п'ять років.

Трансфер Хвічі до "ПСЖ"

Французький клуб платитиме Кварацхелії 7,5 млн євро на рік. Наразі футболіст заробляє півтора мільйона за сезон.

"Наполі" досі намагається продовжити контракт із гравцем. Паралельно італійський клуб вимагає у "ПСЖ" заплатити за Хвічу 130 млн євро, але в Парижі впевнені, що зможуть знизити ціну на Кварацхелію.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія (праворуч) у матчі зі збірною Туреччини. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

У сезоні 2023/2024 грузинський футболіст зіграв за "Наполі" 45 матчів у всіх турнірах. Кварацхелія забив 11 голів та зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України. 

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ. 

Салах готується до відходу з "Ліверпуля" — форвард обрав новий клуб

спорт
футбол
ПСЖ
Футбол трансфери
Наполі
Хвіча Кварацхелія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву