Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кварацхелия переходит в ПСЖ — что известно arrow

Кварацхелия переходит в ПСЖ — что известно

24 июня 2024 19:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ ведет переговоры с Наполи по поводу трансфера Кварацхелии
Хвича Кварацхелия (справа) в матче против сборной Чехии. Фото: Reuters/Fabian Bimmer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Представители французского "ПСЖ" провели переговоры с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Атакующий хавбек "Наполи" в ближайшее время перейдет в парижский клуб. 

"ПСЖ" предложил Кварацхелии очень выгодные условия контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Контракт Хвичи Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Отец игрока, который также является его агентом, убедил 23-летнего полузащитник принять предложение "ПСЖ". Грузинский футболист проведет в Париже следующие пять лет. 

Трансфер Хвичи в "ПСЖ" 

Французский клуб будет платить Кварацхелии 7,5 млн евро в год. Сейчас футболист зарабатывает полтора миллиона за сезон.

"Наполи" до сих пор пытается продлить контракт с игроком. Параллельно итальянский клуб требует у "ПСЖ" заплатить за Хвичу 130 млн евро, но в Париже уверены, что смогут снизить цену на Кварацхелию. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия (справа) в матче со сборной Турции. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

В сезоне 2023/2024 грузинский футболист сыграл за "Наполи" 45 матчей во всех турнирах. Кварацхелия забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Малиновский назвал самого талантливого молодого игрока сборной Украины. 

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ. 

Салах готовится к уходу из "Ливерпуля" — форвард выбрал новый клуб.

спорт
футбол
ПСЖ
Футбол трансферы
Наполи
Хвича Кварацхелия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление