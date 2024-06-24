ПСЖ ведет переговоры с Наполи по поводу трансфера Кварацхелии

Хвича Кварацхелия (справа) в матче против сборной Чехии. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Представители французского "ПСЖ" провели переговоры с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Атакующий хавбек "Наполи" в ближайшее время перейдет в парижский клуб.

"ПСЖ" предложил Кварацхелии очень выгодные условия контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Хвичи Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Отец игрока, который также является его агентом, убедил 23-летнего полузащитник принять предложение "ПСЖ". Грузинский футболист проведет в Париже следующие пять лет.

Трансфер Хвичи в "ПСЖ"

Французский клуб будет платить Кварацхелии 7,5 млн евро в год. Сейчас футболист зарабатывает полтора миллиона за сезон.

"Наполи" до сих пор пытается продлить контракт с игроком. Параллельно итальянский клуб требует у "ПСЖ" заплатить за Хвичу 130 млн евро, но в Париже уверены, что смогут снизить цену на Кварацхелию.

Хвича Кварацхелия (справа) в матче со сборной Турции. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

В сезоне 2023/2024 грузинский футболист сыграл за "Наполи" 45 матчей во всех турнирах. Кварацхелия забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

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