Кварацхелія пояснив, чому хоче перейти до "Реалу"

Хвіча Кварацхелія у матчі проти "Лечче". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Італійський "Наполі" зіграє з мадридським "Реалом" у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Для футболіста італійської команди Хвічі Кварацхелії це буде особливе протистояння.

Грузинський легіонер "Наполі" з дитинства мріє зіграти за "Реал", нагадує Diario AS.

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Гра Роналду та подарунок від Гуті

Кварацхелія ніколи не приховував свою прихильність до "бланкос". 22-річний футболіст з дитинства вболівав за "Реал" і мріяв одягнути футболку іспанського клубу.

"Я виріс, дивлячись матчі "Реала" по телевізору. Тепер гравці цього клубу стануть моїми суперниками на полі. Неможливо не бути щасливим цієї ночі", — розповів Хвіча Кварацхелія.

Хвіча Кварацхелія у матчі за "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Грузинський форвард зізнався, що Кріштіану Роналду був одним із його кумирів. Також він виділив колишнього півзахисника "бланкос" Гуті.

"Я спостерігав за ними й намагався імітувати їхню гру, їхні фінти, їхні удари. Вони надихнули мене. Мені подобалося, як Гуті поводився з м'ячем, я дивився його ігри протягом усього дитинства і ніколи б не подумав, що якось він подзвонить мені, щоб поділитися своєю добротою", — пояснив Хвіча Кварацхелія.

Влітку Гуті надіслав Кварацхелії футболку з підписом "Дякую, що закохався у мій футбол".

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