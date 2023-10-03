Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кварацхелія пояснив, чому хоче перейти до "Реалу" arrow

Кварацхелія пояснив, чому хоче перейти до "Реалу"

3 жовтня 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кварацхелія пояснив, чому хоче перейти до "Реалу"
Хвіча Кварацхелія у матчі проти "Лечче". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський "Наполі" зіграє з мадридським "Реалом" у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Для футболіста італійської команди Хвічі Кварацхелії це буде особливе протистояння.

Грузинський легіонер "Наполі" з дитинства мріє зіграти за "Реал", нагадує Diario AS.

Читайте також:

Зірка "Наполі" Хвіча Кварацхелія висловила своє захоплення двома яскравими зірками "Реала" перед зустріччю з мадридською командою на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" у Лізі чемпіонів.

Гра Роналду та подарунок від Гуті

Кварацхелія ніколи не приховував свою прихильність до "бланкос". 22-річний футболіст з дитинства вболівав за "Реал" і мріяв одягнути футболку іспанського клубу.

"Я виріс, дивлячись матчі "Реала" по телевізору. Тепер гравці цього клубу стануть моїми суперниками на полі. Неможливо не бути щасливим цієї ночі", — розповів Хвіча Кварацхелія.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія у матчі за "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Грузинський форвард зізнався, що Кріштіану Роналду був одним із його кумирів. Також він виділив колишнього півзахисника "бланкос" Гуті.

"Я спостерігав за ними й намагався імітувати їхню гру, їхні фінти, їхні удари. Вони надихнули мене. Мені подобалося, як Гуті поводився з м'ячем, я дивився його ігри протягом усього дитинства і ніколи б не подумав, що якось він подзвонить мені, щоб поділитися своєю добротою", — пояснив Хвіча Кварацхелія.

Влітку Гуті надіслав Кварацхелії футболку з підписом "Дякую, що закохався у мій футбол".

Нагадаємо, "Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів. 

Костюк несподівано обіграла одну з найкращих тенісисток світу. 

Почеттіно описав гру Мудрика за "Челсі" кулінарним епітетом. 

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз