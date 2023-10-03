Кварацхелия объяснил, почему хочет перейти в "Реал"

Хвича Кварацхелия в матче против "Лечче". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Итальянский "Наполи" сыграет с мадридским "Реалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Для футболиста итальянской команды Хвичи Кварацхелии это будет особенное противостояние.

Грузинский легионер "Наполи" с детства мечтает сыграть за "Реал", напоминает Diario AS.

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Игра Роналду и подарок от Гути

Кварацхелия никогда не скрывал свою привязанность к "бланкос". 22-летний футболист с детства болел за "Реал" и мечтал надеть футболку испанского клуба.

"Я вырос, смотря матчи "Реала" по телевизору. Теперь игроки этого клуба станут моими соперниками на поле. Невозможно не быть счастливым в такую ​​ночь", — рассказал Хвича Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия в матче за "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Грузинский форвард признался, что Криштиану Роналду был одним из его кумиров. Также он выделил бывшего полузащитника "бланкос" Гути.

"Я наблюдал за ними и пытался имитировать их игру, их финты, их удары. Они вдохновили меня. Мне нравилось, как Гути обращался с мячом, я смотрел его игры на протяжении всего детства и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поделиться своей добротой", — объяснил Хвича Кварацхелия.

Летом Гути прислал Кварацхелии футболку с подписью "Спасибо, что влюбился в мой футбол".

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