Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кварацхелия объяснил, почему хочет перейти в "Реал" arrow

Кварацхелия объяснил, почему хочет перейти в "Реал"

3 октября 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия объяснил, почему хочет перейти в "Реал"
Хвича Кварацхелия в матче против "Лечче". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский "Наполи" сыграет с мадридским "Реалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Для футболиста итальянской команды Хвичи Кварацхелии это будет особенное противостояние. 

Грузинский легионер "Наполи" с детства мечтает сыграть за "Реал", напоминает Diario AS.

Читайте также:

Звезда "Наполи" Хвича Кварацхелия выразил свое восхищение двумя яркими звездами "Реала" перед встречей с мадридской командой на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Лиге чемпионов. 

Игра Роналду и подарок от Гути

Кварацхелия никогда не скрывал свою привязанность к "бланкос". 22-летний футболист с детства болел за "Реал" и мечтал надеть футболку испанского клуба. 

"Я вырос, смотря матчи "Реала" по телевизору. Теперь игроки этого клуба станут моими соперниками на поле. Невозможно не быть счастливым в такую ​​ночь", — рассказал Хвича Кварацхелия. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия в матче за "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Грузинский форвард признался, что Криштиану Роналду был одним из его кумиров. Также он выделил бывшего полузащитника "бланкос" Гути. 

"Я наблюдал за ними и пытался имитировать их игру, их финты, их удары. Они вдохновили меня. Мне нравилось, как Гути обращался с мячом, я смотрел его игры на протяжении всего детства и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поделиться своей добротой", — объяснил Хвича Кварацхелия. 

Летом Гути прислал Кварацхелии футболку с подписью "Спасибо, что влюбился в мой футбол". 

Напомним, "Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов. 

Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира. 

Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом. 

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Украинский форвард забил дебютный мяч в чемпионате Англии. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз