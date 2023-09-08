Кварацхелія розповів, до якого клубу хоче перейти з "Наполі"

Хвіча Кварацхелія на полі. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Футболіст збірної Грузії Хвіча Кварацхелія минулого сезону став чемпіоном Італії у складі "Наполі". Влітку молодим гравцем цікавилися інші клуби, проте він вирішив залишитись у Неаполі.

Агент футболіст Мамука Джугелі розповів про плани свого підопічного на майбутнє в інтерв'ю Calcio Napoli24.

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У сезоні 2023/2024 Хвіча Кварацхелія зіграв за "Наполі" 43 поєдинки у всіх турнірах. 22-річний вінгер записав на свій рахунок 14 голів і стільки ж результативних передач. За підсумками сезону його визнали найкращим футболістом Серії А, а також найкращим молодим гравцем сезону в Лізі чемпіонів.

Куди міг піти Кварацхелія

У послугах грузинського вінгера був зацікавлений мадридський "Реал". Сам Хвіча теж неодноразово говорив, що йому з дитинства подобається іспанський клуб. Проте "бланкос" так і не зробили пропозицію "Наполі" про перехід Кварацхелії. При цьому італійці заявляли, що не продадуть футболіста дешевше ніж за 90 млн євро.

Хвіча Кварацхелія з м'ячем. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

"Ми ніколи не розглядаємо можливість відходу з "Наполі". Коли надійде пропозиція від "Реала" чи "Барселони", ми її обов'язково розглянемо. Поки нічого подібного не сталося, і Хвіча сконцентрований на грі за "Наполі".

Продовження контракту? Його угода діє до літа 2027 року, немає сенсу продовжувати контракт", — розповів агент Хвічі Кварацхелії.

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