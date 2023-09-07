Луческу розповів, хто стане чемпіоном Італії цього сезону
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про інтригу в італійській Серії А. Румунський фахівець назвав фаворита у боротьбі за Скудетто.
Уподобання Луческу виявилися логічними з погляду його тренерського досвіду, повідомляє Tutto Mercato.
За свою довгу кар'єру Мірча Луческу встиг попрацювати із 14 командами, серед яких були й національні збірні. Румунський наставник був затребуваний і в Італії, де тренував "Брешію" та "Інтер". Саме "нерадзуррі" фахівець вважає головним претендентом на Скудетто за підсумками сезону 2023/2024.
Що сказав Мірча Луческу
Румунський тренер віддав належне тренерській роботі Сімоне Індзагі, який вивів "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів. Луческу вважає, що і нинішнього сезону "нерадзуррі" можуть повторити це досягнення. Крім того, міланська команда знову боротиметься за чемпіонський титул у Серії А.
"За "Інтер" продовжує виступати Генріх Мхітарян. Це дуже розумний футболіст із величезним досвідом. Можу назвати його своїм протеже.
Лаутаро Мартінес знаходиться у добрій формі. Зараз це один із найкращих форвардів світу, який здатний забити багато голів за сезон. І деякі з цих м'ячів будуть вирішальними", — розповів Мірча Луческу.
На думку румунського фахівця, цього сезону також буде цікаво спостерігати за "Міланом" та "Ювентусом", а ось чемпіон Італії "Наполі" зіштовхнеться з проблемами.
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