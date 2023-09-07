Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Луческу розповів, хто стане чемпіоном Італії цього сезону arrow

Луческу розповів, хто стане чемпіоном Італії цього сезону

7 вересня 2023 17:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу розповів, хто стане чемпіоном Італії цього сезону
Мірча Луческу під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про інтригу в італійській Серії А. Румунський фахівець назвав фаворита у боротьбі за Скудетто.

Уподобання Луческу виявилися логічними з погляду його тренерського досвіду, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

За свою довгу кар'єру Мірча Луческу встиг попрацювати із 14 командами, серед яких були й національні збірні. Румунський наставник був затребуваний і в Італії, де тренував "Брешію" та "Інтер". Саме "нерадзуррі" фахівець вважає головним претендентом на Скудетто за підсумками сезону 2023/2024.

Інтер
Гравці "Інтеру" святкують перемогу. Фото: instagram.com/inter/

Що сказав Мірча Луческу

Румунський тренер віддав належне тренерській роботі Сімоне Індзагі, який вивів "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів. Луческу вважає, що і нинішнього сезону "нерадзуррі" можуть повторити це досягнення. Крім того, міланська команда знову боротиметься за чемпіонський титул у Серії А.

"За "Інтер" продовжує виступати Генріх Мхітарян. Це дуже розумний футболіст із величезним досвідом. Можу назвати його своїм протеже.

Лаутаро Мартінес знаходиться у добрій формі. Зараз це один із найкращих форвардів світу, який здатний забити багато голів за сезон. І деякі з цих м'ячів будуть вирішальними", — розповів Мірча Луческу.

На думку румунського фахівця, цього сезону також буде цікаво спостерігати за "Міланом" та "Ювентусом", а ось чемпіон Італії "Наполі" зіштовхнеться з проблемами.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу. 

Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка. 

"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться. 

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз