Луческу розповів, хто стане чемпіоном Італії цього сезону

Мірча Луческу під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про інтригу в італійській Серії А. Румунський фахівець назвав фаворита у боротьбі за Скудетто.

Уподобання Луческу виявилися логічними з погляду його тренерського досвіду, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

За свою довгу кар'єру Мірча Луческу встиг попрацювати із 14 командами, серед яких були й національні збірні. Румунський наставник був затребуваний і в Італії, де тренував "Брешію" та "Інтер". Саме "нерадзуррі" фахівець вважає головним претендентом на Скудетто за підсумками сезону 2023/2024.

Гравці "Інтеру" святкують перемогу. Фото: instagram.com/inter/

Що сказав Мірча Луческу

Румунський тренер віддав належне тренерській роботі Сімоне Індзагі, який вивів "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів. Луческу вважає, що і нинішнього сезону "нерадзуррі" можуть повторити це досягнення. Крім того, міланська команда знову боротиметься за чемпіонський титул у Серії А.

"За "Інтер" продовжує виступати Генріх Мхітарян. Це дуже розумний футболіст із величезним досвідом. Можу назвати його своїм протеже.

Лаутаро Мартінес знаходиться у добрій формі. Зараз це один із найкращих форвардів світу, який здатний забити багато голів за сезон. І деякі з цих м'ячів будуть вирішальними", — розповів Мірча Луческу.

На думку румунського фахівця, цього сезону також буде цікаво спостерігати за "Міланом" та "Ювентусом", а ось чемпіон Італії "Наполі" зіштовхнеться з проблемами.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу.

Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка.

"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться.

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера.

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко.

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.