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Луческу рассказал, кто станет чемпионом Италии в этом сезоне

7 сентября 2023 17:30
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Луческу рассказал, кто станет чемпионом Италии в этом сезоне
Мирча Луческу во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об интриге в итальянской Серии А. Румынский специалист назвал фаворита в борьбе за Скудетто. 

Предпочтения Луческу оказались логичны с точки зрения его тренерского опыта, сообщает Tutto Mercato

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За свою долгую карьеру Мирча Луческу успел поработать с 14 командами, в числе которых были и национальные сборные. Румынский наставник был востребован и в Италии, где тренировал "Брешию" и "Интер". Именно "нерадзурри" специалист считает главным претендентом на Скудетто по итогам сезона 2023/2024. 

Интер
Игроки "Интера" празднуют победу. Фото: instagram.com/inter/

Что сказал Мирча Луческу 

Румынский тренер отдал должное тренерской работе Симоне Индзаги, который вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов. Луческу считает, что и в нынешнем сезоне "нерадзурри" могут повторить это достижение. Кроме того миланская команда будет снова бороться за чемпионский титул в Серии А. 

"За "Интер" продолжает выступать Генрих Мхитарян. Это очень умный футболист с огромным опытом. Могу назвать его своим протеже. 

Лаутаро Мартинес находится в хорошей форме. Сейчас это один из лучших форвардов мира, который способен забить много голов за сезон. И некоторые из этих мячей будут решающими", — рассказал Мирча Луческу. 

По мнению румынского специалиста, в этом сезоне также будет интересно наблюдать за "Миланом" и "Ювентусом", а вот чемпион Италии "Наполи" столкнется с проблемами. 

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