Луческу рассказал, кто станет чемпионом Италии в этом сезоне
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об интриге в итальянской Серии А. Румынский специалист назвал фаворита в борьбе за Скудетто.
Предпочтения Луческу оказались логичны с точки зрения его тренерского опыта, сообщает Tutto Mercato.
За свою долгую карьеру Мирча Луческу успел поработать с 14 командами, в числе которых были и национальные сборные. Румынский наставник был востребован и в Италии, где тренировал "Брешию" и "Интер". Именно "нерадзурри" специалист считает главным претендентом на Скудетто по итогам сезона 2023/2024.
Что сказал Мирча Луческу
Румынский тренер отдал должное тренерской работе Симоне Индзаги, который вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов. Луческу считает, что и в нынешнем сезоне "нерадзурри" могут повторить это достижение. Кроме того миланская команда будет снова бороться за чемпионский титул в Серии А.
"За "Интер" продолжает выступать Генрих Мхитарян. Это очень умный футболист с огромным опытом. Могу назвать его своим протеже.
Лаутаро Мартинес находится в хорошей форме. Сейчас это один из лучших форвардов мира, который способен забить много голов за сезон. И некоторые из этих мячей будут решающими", — рассказал Мирча Луческу.
По мнению румынского специалиста, в этом сезоне также будет интересно наблюдать за "Миланом" и "Ювентусом", а вот чемпион Италии "Наполи" столкнется с проблемами.
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