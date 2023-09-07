Луческу рассказал, кто станет чемпионом Италии в этом сезоне

Мирча Луческу во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об интриге в итальянской Серии А. Румынский специалист назвал фаворита в борьбе за Скудетто.

Предпочтения Луческу оказались логичны с точки зрения его тренерского опыта, сообщает Tutto Mercato.

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За свою долгую карьеру Мирча Луческу успел поработать с 14 командами, в числе которых были и национальные сборные. Румынский наставник был востребован и в Италии, где тренировал "Брешию" и "Интер". Именно "нерадзурри" специалист считает главным претендентом на Скудетто по итогам сезона 2023/2024.

Игроки "Интера" празднуют победу. Фото: instagram.com/inter/

Что сказал Мирча Луческу

Румынский тренер отдал должное тренерской работе Симоне Индзаги, который вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов. Луческу считает, что и в нынешнем сезоне "нерадзурри" могут повторить это достижение. Кроме того миланская команда будет снова бороться за чемпионский титул в Серии А.

"За "Интер" продолжает выступать Генрих Мхитарян. Это очень умный футболист с огромным опытом. Могу назвать его своим протеже.

Лаутаро Мартинес находится в хорошей форме. Сейчас это один из лучших форвардов мира, который способен забить много голов за сезон. И некоторые из этих мячей будут решающими", — рассказал Мирча Луческу.

По мнению румынского специалиста, в этом сезоне также будет интересно наблюдать за "Миланом" и "Ювентусом", а вот чемпион Италии "Наполи" столкнется с проблемами.

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