Кварацхелия рассказал, в какой клуб хочет перейти из "Наполи"
Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в составе "Наполи". Летом молодім игроком интересовались другие клубы, однако он решил остаться в Неаполе.
Агент футболист Мамука Джугели рассказал о планах своего подопечного на будущее в интервью CalcioNapoli24.
В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия сыграл за "Наполи" 43 поединка во всех турнирах. 22-летний вингер записал на свой счет 14 голов и столько же результативных передач. По итогам сезона его признали лучшим футболистом Серии А, а также лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов.
Куда мог уйти Кварацхелия
В услугах грузинского вингера был заинтересован мадридский "Реал". Сам Хвича тоже неоднократно говорил, что ему с детства нравится испанский клуб. Однако "бланкос" так и не сделали предложение "Наполи" о переходе Кварацхелии. При этом итальянцы заявляли, что не продадут футболиста дешевле, чем за 90 млн евро.
"Мы никогда не рассматриваем возможность ухода из "Наполи". Когда поступит предложение от "Реала" или "Барселоны", мы его обязательно рассмотрим. Пока ничего подобного не произошло, и Хвича сконцентрирован на игре за "Наполи".
Продление контракта? Его соглашение действует до лета 2027 года, нет смысла продлевать контракт", — рассказал агент Хвичи Кварацхелии.
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