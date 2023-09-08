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Кварацхелия рассказал, в какой клуб хочет перейти из "Наполи"

8 сентября 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия рассказал, в какой клуб хочет перейти из "Наполи"
Хвича Кварацхелия на поле. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в составе "Наполи". Летом молодім игроком интересовались другие клубы, однако он решил остаться в Неаполе.

Агент футболист Мамука Джугели рассказал о планах своего подопечного на будущее в интервью CalcioNapoli24

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В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия сыграл за "Наполи" 43 поединка во всех турнирах. 22-летний вингер записал на свой счет 14 голов и столько же результативных передач. По итогам сезона его признали лучшим футболистом Серии А, а также лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов. 

Куда мог уйти Кварацхелия 

В услугах грузинского вингера был заинтересован мадридский "Реал". Сам Хвича тоже неоднократно говорил, что ему с детства нравится испанский клуб. Однако "бланкос" так и не сделали предложение "Наполи" о переходе Кварацхелии. При этом итальянцы заявляли, что не продадут футболиста дешевле, чем за 90 млн евро. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия с мячом. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

"Мы никогда не рассматриваем возможность ухода из "Наполи". Когда поступит предложение от "Реала" или "Барселоны", мы его обязательно рассмотрим. Пока ничего подобного не произошло, и Хвича сконцентрирован на игре за "Наполи".

Продление контракта? Его соглашение действует до лета 2027 года, нет смысла продлевать контракт", — рассказал агент Хвичи Кварацхелии.

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