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Кварацхелія станцював лезгінку та прокоментував вихід Грузії на Євро-2024

27 березня 2024 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кварацхелія станцював лезгінку та прокоментував вихід Грузії на Євро-2024
Хвіча Кварацхелія під час матчу із збірною Греції. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Грузії вперше у своїй історії виборола путівку на чемпіонат Європи з футболу. У вирішальному кваліфікаційному матчі відбору команда Віллі Саньоля пройшла Грецію.

Півзахисник "Наполі" Хвіча Кварацхелія став одним із героїв протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Колишній футболіст "Баварії" та збірної Франції Віллі Саньоль як тренер вивів збірну Грузії на чемпіонат Європи. "Хрестоносці" вибороли право зіграти у кваліфікаційному раунді відбору на континентальну першість.

Спочатку збірна Грузії обіграла Люксембург (2:0), потім провела важкий матч із Грецією. Основний та компенсований час завершився без голів при тому, що грузини з 45-ї хвилини залишились у меншості. Команда Саньоля виграла серію пенальті з рахунком 4:2.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія сперечається із греком Петросом Манталосом. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Святкування грузинських гравців

Після фінального свистка поєдинку вболівальники вибігли на поле стадіону "Борис Пайшадзе" у Тбілісі та приєдналися до футболістів, які активно раділи історичному досягненню.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія танцює лезгінку. Фото: скриншот telegram

Святкування перемістилося у роздягальню збірної Грузії. На честь футбольного свята зірка національної команди Хвіча Кварацхелія навіть станцювала лезгінку. "Євро, ми їдемо", — написав після гри футболіст італійського "Наполі".

На чемпіонаті Європи збірна Грузії потрапила до групи, де її суперниками стануть команди Чехії, Португалії та Туреччини.

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спорт
футбол
Грузія
Євро-2024
Хвіча Кварацхелія

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