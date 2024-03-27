Кварацхелія станцював лезгінку та прокоментував вихід Грузії на Євро-2024
Збірна Грузії вперше у своїй історії виборола путівку на чемпіонат Європи з футболу. У вирішальному кваліфікаційному матчі відбору команда Віллі Саньоля пройшла Грецію.
Півзахисник "Наполі" Хвіча Кварацхелія став одним із героїв протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.
Колишній футболіст "Баварії" та збірної Франції Віллі Саньоль як тренер вивів збірну Грузії на чемпіонат Європи. "Хрестоносці" вибороли право зіграти у кваліфікаційному раунді відбору на континентальну першість.
Спочатку збірна Грузії обіграла Люксембург (2:0), потім провела важкий матч із Грецією. Основний та компенсований час завершився без голів при тому, що грузини з 45-ї хвилини залишились у меншості. Команда Саньоля виграла серію пенальті з рахунком 4:2.
Святкування грузинських гравців
Після фінального свистка поєдинку вболівальники вибігли на поле стадіону "Борис Пайшадзе" у Тбілісі та приєдналися до футболістів, які активно раділи історичному досягненню.
Святкування перемістилося у роздягальню збірної Грузії. На честь футбольного свята зірка національної команди Хвіча Кварацхелія навіть станцювала лезгінку. "Євро, ми їдемо", — написав після гри футболіст італійського "Наполі".
На чемпіонаті Європи збірна Грузії потрапила до групи, де її суперниками стануть команди Чехії, Португалії та Туреччини.
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