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Кварацхелия станцевал лезгинку и прокомментировал выход Грузии на Евро-2024

27 марта 2024 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия станцевал лезгинку и прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
Хвича Кварацхелия во время матча со сборной Греции. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Грузии впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат Европы по футболу. В решающем квалификационном матче отбора команда Вилли Саньоля прошла Грецию. 

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия стал одним из героев противостояния, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Бывший футболист "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль в качестве тренера вывел сборную Грузии на чемпионат Европы. "Крестоносцы" завоевали право сыграть в квалификационном раунде отбора на континентальное первенство. 

Сначала сборная Грузии обыграла Люксембург (2:0), затем провела тяжелый матч с Грецией. Основное и компенсированное время завершилось без голов при том, что грузины с 45 минуте остались в меньшинстве. Команда Саньоля выиграла серию пенальти со счетом 4:2.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия спорит с греком Петросом Манталосом. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Празднование грузинских игроков 

После финального свистка поединка болельщики выбежали на поле стадиона "Борис Пайшадзе" в Тбилиси и присоединились к футболистам, которые активно радовались историческому достижению. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия танцует лезгинку. Фото: скриншот telegram

Празднование переместилось в раздевалку сборной Грузии. В честь футбольного праздника звезда национальной команды Хвича Кварацхелия даже станцевал лезгинку. "Евро, мы едем", — написал после игры футболист итальянского "Наполи". 

На чемпионате Европы сборная Грузии попала в группу, где ее соперниками станут команды Чехии, Португалии и Турции. 

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спорт
футбол
Грузия
Евро-2024
Хвича Кварацхелия

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