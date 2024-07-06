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Кварцяний розповів, що сталося зі збірною України на Євро-2024

6 липня 2024 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кварцяний розповів, що його здивувало на Євро-2024 у Німеччині
Віталій Кварцяний відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Глава Волинської обласної асоціації футболу Віталій Кварцяний поділився враженнями від поїздки на чемпіонат Європи з футболу до Німеччини у складі делегації збірної України.

Колишній тренер "Волині" побував на Євро-2024 коштом УАФ, повідомляє "Волинська газета".

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Збірна України провела на чемпіонаті Європи у Німеччині декілька тижнів. Національна команда не змогла пробитися до плей-офф турніру. Серед делегації "синьо-жовтих" виявився відомий український тренер Віталій Кварцяний.

Віталій Кварцяний
Віталій Кварцяний в УАФ. Фото: УНІАН

УАФ сплатила поїздку на турнір

Президент Волинської футбольної асоціації визнав, що делегація поверталася з Євро-2024 у поганому настрої. При цьому Кварцяний із задоволенням з'їздив на великий турнір та відчув його атмосферу.

"Усім членам Виконавчого комітету УАФ було оголошено, що кожен, кому законодавство дозволяє безперешкодно виїжджати за кордон, має право бути включеним до складу делегації. Багато хто, до речі, і не поїхав. І так вийшло, що я як представник Волинського футболу мав право та бажання поїхати до Німеччини", — розповів Кварцяний.

Українському фахівцю сподобався професіоналізм, з яким було організовано поїздку на Євро-2024. Кварцяний заявив, що все було організовано до дрібниць та на найвищому рівні. Делегація багато чого вивчила з футбольних специфічних питань, і це допоможе розвитку національного футболу.

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спорт футбол Збірна України з футболу Євро-2024 Віталій Кварцяний

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