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Кварцяный рассказал, что произошло со сборной Украины на Евро-2024

6 июля 2024 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварцяный рассказал, что его удивило на Евро-2024 в Германии
Виталий Кварцяный отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Глава Волынской областной ассоциации футбола Виталий Кварцяный поделился впечатлениями от поездки на чемпионат Европы по футболу в Германию в составе делегации сборной Украины.

Бывший тренер "Волыни" побывал на Евро-2024 за счет УАФ, сообщает "Волынская газета". 

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Сборная Украины провела на чемпионате Европы в Германии несколько недель. Национальная команда не смогла пробиться в плей-офф турнира. В числе делегации "сине-желтых" оказался известный украинский тренер Виталий Кварцяный. 

Виталий Кварцяный
Виталий Кварцяный в УАФ. Фото: УНИАН

УАФ оплатила поездку на турнир

Президент Волынской футбольной ассоциации признал, что делегация возвращалась с Евро-2024 в плохом настроении. При этом Кварцяный с удовольствием съездил на большой турнир и ощутил его атмосферу. 

"Всем членам Исполнительного комитета УАФ было объявлено, что каждый, кому законодательство разрешает беспрепятственно выезжать за границу, имеет право быть включенным в состав делегации. Много кто, кстати, и не поехал. И так получилось, что я как представитель Волынского футбола имел право и желание поехать в Германию", — рассказал Кварцяный. 

Украинскому специалисту понравился профессионализм, с которым была организована поездка на Евро-2024. Кварцяный заявил, что все было организовано до мелочей и на самом высоком уровне. Делегация многое изучила по футбольным специфическим вопросам, и это поможет в развитии национального футбола.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Евро-2024 Виталий Кварцяный

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