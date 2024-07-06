Кварцяный рассказал, что его удивило на Евро-2024 в Германии

Виталий Кварцяный отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Глава Волынской областной ассоциации футбола Виталий Кварцяный поделился впечатлениями от поездки на чемпионат Европы по футболу в Германию в составе делегации сборной Украины.

Бывший тренер "Волыни" побывал на Евро-2024 за счет УАФ, сообщает "Волынская газета".

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Сборная Украины провела на чемпионате Европы в Германии несколько недель. Национальная команда не смогла пробиться в плей-офф турнира. В числе делегации "сине-желтых" оказался известный украинский тренер Виталий Кварцяный.

Виталий Кварцяный в УАФ. Фото: УНИАН

УАФ оплатила поездку на турнир

Президент Волынской футбольной ассоциации признал, что делегация возвращалась с Евро-2024 в плохом настроении. При этом Кварцяный с удовольствием съездил на большой турнир и ощутил его атмосферу.

"Всем членам Исполнительного комитета УАФ было объявлено, что каждый, кому законодательство разрешает беспрепятственно выезжать за границу, имеет право быть включенным в состав делегации. Много кто, кстати, и не поехал. И так получилось, что я как представитель Волынского футбола имел право и желание поехать в Германию", — рассказал Кварцяный.

Украинскому специалисту понравился профессионализм, с которым была организована поездка на Евро-2024. Кварцяный заявил, что все было организовано до мелочей и на самом высоком уровне. Делегация многое изучила по футбольным специфическим вопросам, и это поможет в развитии национального футбола.

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