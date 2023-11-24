Кварцяний збирається відродити ФК Волинь

Віталій Кварцяний під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Відомий футбольний тренер Віталій Кварцяний, який відкрив для українського футболу чимало зірок, мріє знову побачити в елітному дивізіоні "Волинь". Внучка спеціаліста Анастасія Кварцяна розкрила плани наставника.

Кварцяний продовжує розвивати футбол на Волині, розповіла внучка тренера в інтерв'ю "Українському футболу".

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Віталій Кварцяний асоціюється в українських уболівальників із луцьким футбольним клубом "Волинь". Сумарно він тренував цю команду понад двадцять років. Після звільнення з посади наставника "Волині" 70-річний фахівець став почесним президентом клубу. Однак він мріє знову побачити цю команду в елітному дивізіоні.

Віталій Кварцяний під час роботи у "Волині". Фото: УНІАН

Плани Кварцяного

Внучка Віталія Кварцяного працює фітнес тренером жіночої команди харківського "Металіста 1925". Анастасія часто телефонує дідусеві й знає, що він мріє відродити "Волинь".

Віталій Кварцяний працює головою обласної федерації футболу. Він шукає інвесторів, які допоможуть відродити славетний футбольний клуб, який завжди вписаний в історію українського спорту. Анастасія підтвердила, що Кварцяний ставиться до "Волині", як своїй дитині й знає, що зуміє досягти мети.

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