Кварцяный собирается возродить ФК Волынь

Виталий Кварцяный во время интервью. Скриншот YouTube

Известный футбольный тренер Виталий Кварцяный, который открыл для украинского футбола немало звезд, мечтает снова увидеть в элитном дивизионе "Волынь". Внучка специалиста Анастасия Кварцяная раскрыла планы наставника.

Кварцяный продолжает развивать футбол на Волыни, рассказала внучка тренера в интервью "Украинскому футболу".

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Виталий Кварцяный ассоциируется у украинских болельщиков с луцким футбольным клубом "Волынь". Суммарно он тренировал эту команду больше двадцати лет. После ухода с поста наставника "Волыни" 70-летний специалист стал почетным президентом клуба. Однако он мечтает снова увидеть эту команду в элитном дивизионе.

Виталий Кварцяный во время работы в "Волыни". Фото: УНИАН

Планы Кварцяного

Внучка Виталия Кварцяного работает фитнес тренером женской команды харьковского "Металлиста 1925". Анастасия часто созванивается с дедом и знает, что он мечтает возродить "Волынь".

Виталий Кварцяный работает главой областной Федерации футбола. Он ищет инвесторов, которые помогут возродить славный футбольный клуб, который навсегда вписан в историю украинского спорта. Анастасия подтвердила, что Кварцяный относится к "Волыни", как своему ребенку и знает, что сумеет добиться цели.

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