Кварцхелія замінить Мбаппе в ПСЖ — скільки отримає Наполі

Хвіча Кварцхелія. Фото: Reuters

Вінгер італійського "Наполі" та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія влітку може перебратися до ПСЖ та змінити там Кіліана Мбаппе, який перейшов до "Реала". За трансфер гравця парижани заплатять 100 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport, передає Новини.LIVE.

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Чи буде новий контракт

Нагадаємо також про велику ймовірність трансферу нападника Віктора Осімгена.Тому неаполітанці розраховують підписати з 23-річним грузином нову трудову угоду.

🚨 No offer from PSG to Napoli for Khvicha Kvaratskhelia at the moment. The French club value the player at €60M. Negotiations have just started. 🔴🔵



(Source: @Tanziloic) pic.twitter.com/sngXyJUNtD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 24, 2024

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року із зарплатою 1,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 44 матчі, забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.

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