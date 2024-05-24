Кварцхелия заменит Мбаппе в ПСЖ — сколько получит Наполи
Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом может перебраться в ПСЖ и сменить там перешедшего в "Реал" Килиана Мбаппе. За трансфер игрока парижане заплатят 100 млн евро.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Новини.LIVE.
По информации источника, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить одного из своих лидеров в команде и назвал ценник в 150 млн за переход.
Будет ли новый контракт
Напомним также о большой вероятности трансфера нападающего Виктора Осимгена. Поэтому неаполитанцы рассчитывают подписать с 23-летним грузином новое трудовое соглашение.
🚨 No offer from PSG to Napoli for Khvicha Kvaratskhelia на момент. French club стоимость игрока в €60M. Разногласия должны только started. 🔴🔵— Перевод новостей Live (@DeadlineDayLive) May 24, 2024
(Source: @Tanziloic ) pic.twitter.com/sngXyJUNtD
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 с зарплатой 1,5 млн. евро в год. Трансфермаркт оценивает его в 80 млн евро.
В этом сезоне Хвича Кварацхелия отыграл за Наполи 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
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