Кварцхелия заменит Мбаппе в ПСЖ — сколько получит Наполи

Хвича Кварцхелия. Фото: Reuters

Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом может перебраться в ПСЖ и сменить там перешедшего в "Реал" Килиана Мбаппе. За трансфер игрока парижане заплатят 100 млн евро.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Новини.LIVE.

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Будет ли новый контракт

Напомним также о большой вероятности трансфера нападающего Виктора Осимгена. Поэтому неаполитанцы рассчитывают подписать с 23-летним грузином новое трудовое соглашение.

🚨 No offer from PSG to Napoli for Khvicha Kvaratskhelia на момент. French club стоимость игрока в €60M. Разногласия должны только started. 🔴🔵



(Source: @Tanziloic ) pic.twitter.com/sngXyJUNtD — Перевод новостей Live (@DeadlineDayLive) May 24, 2024

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 с зарплатой 1,5 млн. евро в год. Трансфермаркт оценивает его в 80 млн евро.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия отыграл за Наполи 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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