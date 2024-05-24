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Кварцхелия заменит Мбаппе в ПСЖ — сколько получит Наполи

24 мая 2024 21:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кварцхелия заменит Мбаппе в ПСЖ — сколько получит Наполи
Хвича Кварцхелия. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом может перебраться в ПСЖ и сменить там перешедшего в "Реал" Килиана Мбаппе. За трансфер игрока парижане заплатят 100 млн евро.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Новини.LIVE.

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По информации источника, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить одного из своих лидеров в команде и назвал ценник в 150 млн за переход.

Будет ли новый контракт

Напомним также о большой вероятности трансфера нападающего Виктора Осимгена. Поэтому неаполитанцы рассчитывают подписать с 23-летним грузином новое трудовое соглашение.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 с зарплатой 1,5 млн. евро в год. Трансфермаркт оценивает его в 80 млн евро.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия отыграл за Наполи 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

 

Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Наполи
Хвича Кварацхелия

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