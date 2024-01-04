Квасницю готується купити європейський клуб
Талановитий вінгер львівського "Руху" Ілля Квасниця незабаром може перебратися до Європи. Український футболіст зацікавив клуб із Швейцарії.
Зацікавлений клуб вже має пропозицію для "Руху", повідомив портал Sport.ua.
Кого ж зацікавив Квасниця
За інформацією джерела, 20-річним футболістом, якого називають новим Мудриком, зацікавився швейцарський "Базель".
За гравця "Руху" та молодіжної збірної України відомий клуб готовий віддати 2 мільйони євро.
Як відомо, "Рух" має відмовити "Базелю", оскільки починає переговори щодо своїх футболістів починаючи із суми в 5 млн євро.
Зазначимо, що за Квасницею стежать не лише європейські клуби, а й українські гранди. Щоправда, у "Русі" не хочуть віддавати свого таланта конкурентам.
Цього сезону Квасниця в 10 матчах забив шість голів і віддав п'ять асистів.
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