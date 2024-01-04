Квасницю готується купити європейський клуб

Вінгер "Руху" Ілля Квасниця. Фото: "Рух"

Талановитий вінгер львівського "Руху" Ілля Квасниця незабаром може перебратися до Європи. Український футболіст зацікавив клуб із Швейцарії.

Зацікавлений клуб вже має пропозицію для "Руху", повідомив портал Sport.ua.

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Кого ж зацікавив Квасниця

За інформацією джерела, 20-річним футболістом, якого називають новим Мудриком, зацікавився швейцарський "Базель".

За гравця "Руху" та молодіжної збірної України відомий клуб готовий віддати 2 мільйони євро.

Як відомо, "Рух" має відмовити "Базелю", оскільки починає переговори щодо своїх футболістів починаючи із суми в 5 млн євро.

Зазначимо, що за Квасницею стежать не лише європейські клуби, а й українські гранди. Щоправда, у "Русі" не хочуть віддавати свого таланта конкурентам.

Цього сезону Квасниця в 10 матчах забив шість голів і віддав п'ять асистів.

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