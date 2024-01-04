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Квасницю готується купити європейський клуб

4 січня 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
Квасницю готується купити європейський клуб
Вінгер "Руху" Ілля Квасниця. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Талановитий вінгер львівського "Руху" Ілля Квасниця незабаром може перебратися до Європи. Український футболіст зацікавив клуб із Швейцарії.

Зацікавлений клуб вже має пропозицію для "Руху", повідомив портал Sport.ua.

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Ілля Квасниця в оточенні партнерів по команді. Фото: "Рух"

Кого ж зацікавив Квасниця

За інформацією джерела, 20-річним футболістом, якого називають новим Мудриком, зацікавився швейцарський "Базель".

За гравця "Руху" та молодіжної збірної України відомий клуб готовий віддати 2 мільйони євро.

Як відомо, "Рух" має відмовити "Базелю", оскільки починає переговори щодо своїх футболістів починаючи із суми в 5 млн євро.

Зазначимо, що за Квасницею стежать не лише європейські клуби, а й українські гранди. Щоправда, у "Русі" не хочуть віддавати свого таланта конкурентам.

Цього сезону Квасниця в 10 матчах забив шість голів і віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла Лізі.

Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.

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