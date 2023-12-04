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Звезда львовского Руха стал целью Жироны и Валенсии

4 декабря 2023 17:13
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Агабекян Карен
редактор
Звезда львовского Руха стал целью Жироны и Валенсии
Илья Квасница в окружении партнеров по команде. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вскоре еще один украинский футболист может появиться в чемпионате Испании. Им интересуются клубы, где уже есть украинцы.

Перебраться в топовый чемпионат может Илья Квасница из "Руха", сообщил журналист Виктор Вацко.

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Квасница заменит Циганкова

По слова Вацко, испанские "Валенсия" и "Жирона" рассматривают Квасницу. Более детальный интерес имеют каталонцы, которые видят в Илье приемника Виктора Циганкова, который может сменить команду.

"Я знаю, что на матче молодежной сборной Украины по шесть скаутов сидело. Я знаю, что "Жирона" и "Валенсия" смотрели Квасницу.

У той же "Жироны" серьезные планы на него. Если продадут Циганкова, на которого есть спрос, то Квасницу рассматривают чуть ли не как преемника Циганкова", — сказал Вацко.

Отметим, что в "Жироне" играют украинцы Циганков и Артем Довбик. В ближайшее время они могут перейти в топовые клубы. В аренде в "Валенсии" выступает Роман Яремчук.

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