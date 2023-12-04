Звезда львовского Руха стал целью Жироны и Валенсии
Вскоре еще один украинский футболист может появиться в чемпионате Испании. Им интересуются клубы, где уже есть украинцы.
Перебраться в топовый чемпионат может Илья Квасница из "Руха", сообщил журналист Виктор Вацко.
Квасница заменит Циганкова
По слова Вацко, испанские "Валенсия" и "Жирона" рассматривают Квасницу. Более детальный интерес имеют каталонцы, которые видят в Илье приемника Виктора Циганкова, который может сменить команду.
"Я знаю, что на матче молодежной сборной Украины по шесть скаутов сидело. Я знаю, что "Жирона" и "Валенсия" смотрели Квасницу.
У той же "Жироны" серьезные планы на него. Если продадут Циганкова, на которого есть спрос, то Квасницу рассматривают чуть ли не как преемника Циганкова", — сказал Вацко.
Отметим, что в "Жироне" играют украинцы Циганков и Артем Довбик. В ближайшее время они могут перейти в топовые клубы. В аренде в "Валенсии" выступает Роман Яремчук.
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