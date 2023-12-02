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Известные клубы из Италии и Германии следят за молодым талантом львовского Руха

2 декабря 2023 10:25
обновлено: 10:10
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Агабекян Карен
редактор
Известные клубы из Италии и Германии следят за молодым талантом львовского Руха
Гравець "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во львовском "Рухе" появился еще один молодой игрок, сумевший привлечь к себе внимание европейских клубов. Свой интерес проявляют команды из чемпионов Италии и Германии.

Им интересен 19-летний центральный защитник Богдан Слюбик, сообщил портал Football.ua.

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Богдан Слюбик в матче с "Динамо". Фото: "Рух"

К Слюбику интерес есть и в Украине

По информации источника, Слюбик интересен двум клубам Бундеслиги и одному из Серии А.

Из немецкого чемпионата за украинцем в товарищеском матче юношеских сборных Украины и Германии следили скауты "Униона" и "Вольфсбурга".

При этом изначально интерес к игроку последовал после выступлений в прошлом сезоне Юношеской лиги УЕФА.

Также украинским защитником интересуется римский "Лацио" и киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне у Богдана два гола в 16 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 500 тысяч евро.

В турнирной таблице УПЛ львовский "Рух" занимает пятую позицию. От первого места команду отделяет 9 очков.

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