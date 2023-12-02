Известные клубы из Италии и Германии следят за молодым талантом львовского Руха
Во львовском "Рухе" появился еще один молодой игрок, сумевший привлечь к себе внимание европейских клубов. Свой интерес проявляют команды из чемпионов Италии и Германии.
Им интересен 19-летний центральный защитник Богдан Слюбик, сообщил портал Football.ua.
К Слюбику интерес есть и в Украине
По информации источника, Слюбик интересен двум клубам Бундеслиги и одному из Серии А.
Из немецкого чемпионата за украинцем в товарищеском матче юношеских сборных Украины и Германии следили скауты "Униона" и "Вольфсбурга".
При этом изначально интерес к игроку последовал после выступлений в прошлом сезоне Юношеской лиги УЕФА.
Также украинским защитником интересуется римский "Лацио" и киевское "Динамо".
В нынешнем сезоне у Богдана два гола в 16 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 500 тысяч евро.
В турнирной таблице УПЛ львовский "Рух" занимает пятую позицию. От первого места команду отделяет 9 очков.
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