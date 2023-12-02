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Відомі клуби з Італії та Німеччини стежать за молодим талантом львівського Руху

2 грудня 2023 10:25
оновлено: 10:10
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Агабекян Карен
редактор
Відомі клуби з Італії та Німеччини стежать за молодим талантом львівського Руху
Гравець "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У львівському "Руху" з'явився ще один молодий гравець, який зумів привернути увагу європейських клубів. Свій інтерес виявляють команди з чемпіонів Італії та Німеччини.

Їм цікавий 19-річний центральний захисник Богдан Слюбик, повідомив портал Football.ua.

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До Слюбика інтерес є й в Україні

За інформацією джерела, Слюбик цікавий двом клубам Бундесліги та одному із Серії А.

З німецького чемпіонату за українцем у товариському матчі юнацьких збірних України та Німеччини стежили скаути "Уніона" та "Вольфсбурга".

При цьому, спочатку інтерес до гравця був після виступів минулого сезону Юнацької ліги УЄФА.

Також українським захисником цікавиться римський "Лаціо" та київське "Динамо".

Нинішнього сезону у Богдана два голи у 16 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 500 тисяч євро.

Зазначимо, що у турнірній таблиці УПЛ львівський "Рух" посідає п'яту позицію. Від першого місця команду відокремлює 9 очок.

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