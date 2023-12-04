Зірка львівського Руху стала метою Жирони та Валенсії
Незабаром ще один український футболіст може з'явитись у чемпіонаті Іспанії. Ним цікавляться клуби, де вже є українці.
Перебратися до топового чемпіонату може Ілля Квасниця з "Руху", повідомив журналіст Віктор Вацко.
Квасниця замінить Циганкова
За словами Вацка, іспанські "Валенсія" та "Жирона" розглядають кандидатуру Квасниці. Докладніший інтерес мають каталонці, які бачать в Іллі спадкоємця Віктора Циганкова, який може змінити команду.
"Я знаю, що на матчі молодіжної збірної України по шість скаутів сиділо. Я знаю, що "Жирона" та "Валенсія" дивилися Квасницю.
У тієї ж "Жирони" серйозні плани на нього. Якщо продадуть Циганкова, на якого є попит, то Квасницю розглядають чи не як наступника Циганкова", — сказав Вацко.
Зазначимо, що у "Жироні" грають українці Циганков та Артем Довбик. Найближчим часом вони можуть перейти до топових клубів. В оренді у "Валенсії" виступає Роман Яремчук.
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